Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt PAD-MPME

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère des Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat

Unité de Coordination du Projet

Projet d’Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

« PADMPME »

République Démocratique du Congo

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES MICRO, PETIES ET MOYENNES ENTREPRISES

Unité Nationale de Coordination

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

Recrutement d’un (e)Consultant (e) individuel (le) Trésorier pour l’Unité de Coordination du projet PADMPME

N° Avis :AMI n°012/UCP/PADMPME/PM/RDC/2019

Source de financement : Crédit n°6287-ZR

Date de publication : 30 décembre 2019

Date de clôture : 15 janvier 2020

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu de l’Association Internationale du Développement (IDA) un crédit d’un montant de 100 millions de dollars américains, pour financer le Projet d’Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises, dénommé PADMPME, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre d’un contrat de service d’un (e) consultant (e) individuel (le) Trésorierau sein de l’UCP PADMPME.

2. L’objectif de la mission duTrésorier est(i) d’assurer la préparation des approvisionnements, des décaissements et de la conservation des fonds ; (ii) de garder les titres des valeurs (garanties remises par les clients, les chéquiers etc.) et (iii) de garder les fonds dans le coffre-fort de l’Unité de Coordination du PADMPME et en assurer les flux. A ce titre, il travaille en étroite collaboration avec tous les autres services de l’UCP, ainsi que les agences d’exécution impliquées dans l’exécution du programme.

3. L’UCP-PADMPME invite les candidats (« Consultants Individuels ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services.

4. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

· Formation : Etre au minimum Licencié en Gestion financière, audit, comptabilité ou administration des affaires ;

· Expérience dans le domaine de la mission : Avoir une expérience d’au moins cinq ans comme trésorier d’une Structure financée par les partenaires extérieurs notamment la Banque Mondiale, la BAD, l’USAID, l’Union Européenne ou la DFID ;

· Connaissance : Avoir une expérience dans le montage, le suivi et l’archivage des DRF et sur un logiciel comptable, de préférence TOMPRO ;

· Maîtrise de la langue de travail : justifier d’excellentes capacités de communication en français oral et écrit.

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projet d’investissement (FPI) », édition du 1er juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

6. Un (e)Consultant (e) sera sélectionné (e) selon la méthode de sélection des consultants individuels (SCI), telle que décrite dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projet d’investissement (FPI) », édition du 1er juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018 en vertu du Nouveau Cadre des Marchés Publics (NCPM), et les « Lignes Directrices » de la Banque mondiale sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les projets financés sur les Prêts de la BIRD, et les crédits et les subventions de l’IDA (datant du 1er juillet 2016), ainsi que les dispositions stipulées dans l’Accord de financement applicables au projet.

7. Les Consultants (es) intéressés (es) peuvent obtenir des informations supplémentaires, notamment sur les termes de référence, à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 9 à 16 heures locales (TU+1) ou sur le site web « padmpme.cd ».

8. Les manifestations d’intérêt écrites, en langue française, doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, par courrier physique ou par courrier électronique (e-mail), au plus tard mercredi15 janvier 2020à 15 heures (heure locale à Kinshasa) et porter clairement la mention ci-dessous :

AMI n°012/UCP/PADMPME/PM/RDC/2019 « Recrutement d’un Consultant Individuel Trésorier pour l’Unité de Coordination du projet PADMPME ».

À l’attention : Monsieur le Coordonnateur National du Projet PADMPME

Unité de Coordination du Projet d’Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises,

« UCP/PADMPME »

Sise, Avenue Lemarinel n°9-11, (en face du Collège Boboto),

Téléphone (+243) 81 516 9824

Email : padmpmepadmpme.cd ; cpm@padmpme.cd.

République Démocratique du Congo

Le Coordonnateur National