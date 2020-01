2020: Félix Tshisekedi fait du rétablissement de la paix une de ses priorités

Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé le rétablissement de la paix sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo en tête de ses priorités pour l’année 2020, qu’il a décrétée « année de l’action ». C’est ce que le numéro un rd congolais a expliqué dans son message de vœux à la nation, lu le mardi 31 décembre dans la soirée à la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC).

« La conquête de la paix sur l’ensemble du territoire national, par l’éradication de l’insécurité va constituer ma première priorité jusqu’au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car, sans la paix et la sécurité, notre population ne pourra pas pleinement contribuer au Développement de notre pays, ce don de Dieu, ce pays magnifique grand comme l’Europe occidentale », a-t-il notamment déclaré dans lors de son allocution de fin d’année.

Etat-major avancé à Beni

Félix Tshisekedi, investi à la tête de la République Démocratique du Congo, le 24 janvier dernier, à l’issue des élections, s’est également dit convaincu que la stratégie mise en place permettra de restaurer la paix dans tout le pays. « La paix sera restaurée dans l’est et dans toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat.

J’en suis fermement convaincu. Je crois au génie congolais. Je crois en notre capacité de construire un pays qui nous reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous caressons de plus beau comme rêve (…). Confessons la grandeur du Congo, travaillons à reconstruire un pays dont nous sommes fiers », a-t-il fait savoir.

En plus de la mise en place d’un état-major avancé à Beni, dans le nord de la province troublée du Nord-Kivu, à l’Est du pays, le président de la République avait révélé que les 11.000 militaires qui avaient passé plus de temps dans la région ont été relevés par 21.000 autres éléments. Depuis novembre 2019, plus de 200 civils ont été tués dans cette zone dans des tueries attribuées au groupe armé d’origine ougandaise des ADF (Forces démocratiques alliées).

Ebola et massacres à l’Est

La région est également frappée par une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) – la dixième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l’histoire après celle qui a fait quelque 11.000 morts en Afrique de l’Ouest en 2014. Plus de 3.000 cas de contamination ont été enregistrés et au moins 2.231 personnes sont décédées.

Tshisekedi a aussi décrété 2020 « année de l’action » en RD Congo.

« En tant que votre capitaine dans ce défi pour la reconstruction, je vais m’assurer de créer des conditions pour que chacun de vous puisse avec son talent et dans sa sphère de compétence jouer activement son rôle. A intervalle régulier, je ferai des évaluations des actions du gouvernement (…), des sanctions positives et négatives s’ensuivront », a-t-il déclaré.

Changement des mentalités à tous les niveaux

Fatshi a par ailleurs interpellé les institutions. « J’attends du gouvernement des mesures d’application pour la mise en œuvre des actions abordées dans mon discours sur l’état de la nation le 14 décembre », a-t-il insisté. Selon F. Tshisekedi, ces actions constituent des réformes qui devraient accélérer le décollage du pays. « J’ai instruit la transmission du Premier ministre du tableau de bord reprenant toutes ces actions pour leurs réalisations », a signalé l’intervenant.

L’homme a une fois de plus appelé au changement des mentalités à tous les niveaux. « Nous devons apprendre à renoncer aux satisfactions immédiates pour des réponses pérennes et durables », a souligné le chef de l’État congolais.

