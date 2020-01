Face aux massacres à répétition dans cette ville, Beni : la piste du M23 relancée!

Tirant leçon de son récent séjour dans la province du Nord-Kivu, le Cardinal Fridolin Ambongo attribue les massacres de l’Est à un plan de balkanisation du pays et appelle les Congolais à redoubler de vigilance face à ce drame qui serait aussi le fait des complicités internes et externes

Par DMK

Soucieux de palper du doigt le drame humanitaire et l’insécurité grandissante sévissant actuellement à l’Est de la République Démocratique du Congo, précisément à Beni, un territoire de la province du Nord-Kivu, le Cardinal Fridolin Ambongo n’a pas hésité à se rendre personnellement dans cette partie du pays pour y prêcher la paix et l’amour du prochain à travers une messe dite le 28 décembre 2019 dans le cadre de la fête de la nativité (Noël).

Le récent séjour du nouvel Archevêque métropolitain de Kinshasa dans le territoire de Beni lui a permis non seulement de compatir avec les populations meurtries de cette région du pays, mais aussi de comprendre les causes réelles de l’insécurité chronique entretenue par des groupes armés qui sèment la mort et la désolation parmi les populations civiles locales.

Edifié par ce qu’il a vu et entendu à Beni, le prélat catholique a jugé inadmissible le fait que plus de 200 civils innocents aient été massacrés dans cette ville par des prétendus rebelles ougandais ADF en l’espace de deux mois ! Et d’ajouter : « je tourne ma pensée vers toutes les personnes innocentes dont la vie a été brutalement fauchée. Le Cardinal Ambongo n’a pas manqué de rendre hommage aussi aux nombreuses personnes enlevées par les rebelles depuis plusieurs années, ainsi qu’à toutes celles qui ont été obligées d’abandonner leurs maisons et qui vivent désormais dans une grande précarité pour avoir fui l’insécurité.

Tout ce drame humanitaire dont il vient d’être témoin oculaire à Beni, le Cardinal Fridolin Ambongo le met sur le compte d’un plan de balkanisation de la RDC. Selon lui, ce plan de balkanisation qui plane sur la RDC depuis des années et que d’aucuns attribuaient au Rwanda voisin serait déjà en marche. Et d’ajouter : « il est regrettable que certains compatriotes passent leur temps à festoyer à Kinshasa, alors que le risque de balkanisation du pays est en marche » !

A ce sujet, le Cardinal nouvellement créé par le Saint Siège a également déploré ce qu’il a qualifié de « connexion malheureuse », faisant sans doute allusion à l’existence de complicités internes et externes dans le drame qui se déroule à l’Est de la RDC.

La piste rwandaise

La « connexion malheureuse » dénoncée par le Cardinal Fridolin Ambongo concernant les massacres de populations civiles à Beni vient conforter la thèse de ceux qui ont toujours pensé que le Rwanda voisin ne serait pas étranger au chaos qui se déroule à l’Est de la RDC. Surtout quand on sait que le pays de Paul Kagame a eu à soutenir à bras-le-corps la fameuse rébellion du M-23 que dirigeait un certain Laurent Nkunda.

Sous le prétexte de défendre les droits de la minorité Banyamulenge, cette rébellion soutenue par le Rwanda avait semait la mort et la désolation à l’Est de la RDC, avant qu’elle soit mise en déroute par le FARDC avec le concours des Casques bleus de la Monusco.

Mis en déroute, plusieurs éléments du funeste M-23 avaient trouvé refuge en Ouganda, tandis que d’autres ont, au nom du processus d’intégration, ont été admis au sein des FARDC et continuent de prester sous cet uniforme, alors qu’ils s’opposent catégoriquement à toute mutation vers l’ouest du pays. Malgré la politique de relations de bon voisinage prôné par le nouveau président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui n’a pas hésité à tendre la main au Rwanda, à l’Ouganda, et d’autres pays voisins, le rapatriement des ex-éléments du M-23 qui avaient trouvé refuge en Ouganda continue à se faire attendre.

Curieusement, on assiste au même moment à une recrudescence de l’insécurité, à des tueries visant les populations civiles dans le territoire de Beni, aux viols de femmes et à l’incendie de plusieurs villages. Des méthodes qui rappellent le modus operandi de l’ex-rébellion M-23. De à soupçonner le Rwanda de visée expansionniste sur la partie Est de la RDC, il n’y a qu’un pas que plusieurs observateurs n’hésitent plus à franchir.

De quoi donner raison à l’ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito, actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, et même à la piste de « connexion malheureuse » évoquée dernièrement par le cardinal Fridolin Ambongo.