Liberté de la presse dans la province de l’Equateur : Le ministre de l’Intérieur appelé à lever la mesure d’interdiction des émissions à caractère politique

Dans une lettre adressée à M. Jean-Gilbert Mwamolanda, Ministre provincial de l’Intérieur, Sécurité, Population, Ordre public, Décentralisation et Affaires coutumières de la province de l’Equateur, réceptionnée par son cabinet, le 31 décembre 2019, avec ampliation au Gouverneur de province, OLPA appelle ce dernier à lever la mesure d’interdiction des émissions à caractère politique sur les médias de l’Equateur.

Dans cette correspondance, le Comité exécutif de l’Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), une organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de presse basée à Kinshasa proteste contre la décision N°2014/006/CAB/MININTERSEC-POP-DAC/EQ/JGM/LLE/2019 du 27 décembre 2019 suspendant la diffusion sur les antennes des médias de la province de l’Equateur, toutes les émissions à caractère politique et ou incitant à la haine pour « manque de respect de la déontologie journalistique, de professionnalisme, de pédagogie, de méthodologie et de discipline ».

Pour OLPA, cette décision n’a aucun fondement juridique et empiète dangereusement les attributions de la Coordination provinciale du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Communication (CSAC). Ce, en violation de la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CSAC.

L’organisation rappelle aussi que sur base des dispositions des articles 59 et 63 de la loi précitée, seul le régulateur public des médias est compétent pour prendre des mesures conservatoires à l’encontre des médias.

OLPA fait remarquer que la décision du 27 décembre 2019 est excessive et porte gravement atteinte au droit d’informer et d’être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Chancelle Nsingi Bamenga et Nancy Zombo Lisolo, respectivement Secrétaire exécutive adjointe et Chargée d’Administration au sein du Comité exécutif d’OLPA exhortent le ministre provincial de l’Intérieur de l’Equateur à bien vouloir rapporter cette mesure et à favoriser l’exercice de la liberté de presse sur toute l’étendue de sa juridiction.

Par GKM