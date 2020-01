La première dame nommée « Championne de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits »

La première dame de la République Démocratique du Congo, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, a été gratifiée, en 2019, par les Nations Unies. La lauréate a été nommée « Championne de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits ». Mme Nyakeru avait reçu son prix, le 3 décembre 2019, des mains de la Représentante spéciale du Secrétaire Général de l’ONU chargée des questions de violences sexuelles en période de conflit, Mme Pramila Patten, lors de sa visite en République Démocratique du Congo.

Après avoir reçu son prix, la première dame s’est engagée à apporter son soutien dans la lutte contre les violences sexuelles en RD Congo. Elle était convaincue qu’il est possible de remporter le combat contre ce fléau.« Ce fléau répugnant doit impérativement s’arrêter.

Je salue à ce titre la résolution des Nations Unies qui nous donne de nouvelles armes indispensables dans la prévention et la lutte. Ce fléau n’est pas imbattable, je vous rassure. Cela se doit être traduit par une ferme volonté d’agir au-delà de toute compassion passive ou toute passivité coupable », a-t-elle déclaré.

Quant à Mme Patten, elle a voulu faire de la première dame de la RDC son alliée, vu sa détermination à pouvoir porter main forte à son bureau, aux efforts des Nations Unies sur cette question. Et d’ajouter : « elle s’est montrée très présente, très sensible à la question ».

Ce titre, poursuit Pramila Patten, lui a été décerné par rapport au travail qu’elle va accomplir dans son pays et aussi au-delà de la frontière de la RDC, notamment dans les onze pays africains et aussi dans les autres régions du monde. Rappelons que le viol a été utilisé comme arme de guerredans les différentes zones des conflits en RDC. C’est ainsi que des milliers de femmes et filles ont été systématiquement violées dans la partie Est du pays.

Par Tantia Sakata