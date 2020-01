Interclubs de la CAF : Week-end difficile pour V.Club et DCMP

Premier de son groupe, le TP Mazembe va tenter de confirmer sa bonne forme ce samedi à Lubumbashi face aux Angolais de Primeiro

Par Armando Mananasi

Trois clubs congolais disputeront ce samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier des matches internationaux comptant pour la phase de poules retour des compétitions interclubs organisées par la Confédération Africaine de Football (Caf). En ligue des Champions, le TP Mazembe offrira son hospitalité ce samedi au club angolais de Primeiro de Agosto sur le coup de 14h00 GMT à Lubumbashi, tandis que dans la capitale à 17h00 GMT, l’As V.Club va jouer sa survie face à l’Espérance de Tunis au stade des Martyrs.

Le lendemain, ce sera le tour du Daring Club Motema Pembe (DCMP), représentant congolais en Coupe de la CAF, de mouiller le maillot pour tenter de se rattraper à domicile face aux Marocains de Renaissance Sportive de Berkane.

Contrairement au TP Mazembe qui est mieux placé pour la qualification, les clubs kinois sont obligés de sortir le grand jeu dès ce week-end à domicile pour espérer une qualification. Et celle-ci reste conditionnée par des victoires à domicile.

V.Club : quitte ou double !

Demain samedi sur le coup de 17h, l’As V.Club qui n’a qu’un seul point sur trois matches déjà disputés dans cette compétition jouera pour sa survie en C1 de la CAF. Bon dernier de son groupe avec 1 point et aucun but marqué en trois sorties, les poulains de Jean-Florent Ibenge n’ont plus droit à l’erreur.

Car, en cas d’un nul ou d’une défaite ce samedi, les « Bana Vea » verront alors leur aventure en ligue des champions de la caf s’arrêter au niveau de la phase de groupes.

Déjà en difficulté au championnat de Vodacom Ligue 1 organisé par la Linafoot suite à ses prestations moyennes, les Dauphins noirs de Kinshasa traversent aussi une crise interne ouverte opposant leurs nombreux supporters aux dirigeants du club accusés d’avoir vendu plusieurs joueurs à l’étranger et sacrifié ainsi les ambitions du club.

Malgré cette mauvaise passe, certains supporters vert-noir continuent de croire au miracle et ne manqueront pas donner de la voix ce samedi au stade des Martyrs, pour pousser à l’As V.Club à la victoire face aux Tunisiens de l’Espérance.

Car, en cas de victoire, les coéquipiers de Yannick Bangala pourront ainsi améliorer leur position au classement partiel du groupe et espérer une qualification en misant sur les faux pas de Raja de Casablanca ou de l’Espérance de Tunis respectivement deuxième (6 points) et premier (7 points).

Pointé comme l’un des responsables de la débâcle de leur équipe par les « Bana mbongo », Florent Ibenge passera sûrement une soirée très difficile ce samedi au stade des Martyrs à Kinshasa.

DCMP, éviter le piège Renaissance

Le dimanche 12 janvier, le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa va encore abriter un duel africain, celui qui mettra aux prises le Daring Club Motema Pembe et le club marocain de Renaissance Sportive de Berkane.

Bien positionnés pour prétendre à la qualification, les poulains du coach Isaac Ngata devront batailler très dur ce dimanche pour arracher la victoire face à l’équipe visiteuse et faire ainsi oublier sa défaite du match aller face à la même formation.

La mission des « Bana dora » s’annonce donc compliquée pour ne pas dire impossible.

Le team vert-blanc sera face à la meilleure équipe de son groupe qui n’a perdu aucun match jusque-là et totalise 7 points avec un goal average avantageux de 6. La balance penche du côté des visiteurs car, lors du match aller disputé le dimanche 29 décembre 2019 dernier, le RSB avait battu le DCMP par un score sans appel de 3 buts à 0.

Les coéquipiers de Vinny Bongonga devront donc éviter de tomber dans le piège des Marocains, s’ils veulent garder leur destin en mains. Surtout quand on sait qu’avec son avantage sur papier, l’équipe visiteuse pourrait resserrer ses lignes arrières et jouer défensivement, afin de rentrer avec un bon résultat au Maroc.

Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 12 janvier 2020 en début de l’après-midi au stade des Martyrs.

Primeiro dans l’enfer mazembien de Kamalondo

Seul club congolais bien placé actuellement en compétitions interclubs de la Caf, le Tp Mazembe accueille demain samedi, dans son stade fétiche de la commune de Kamalondo, CD Primeiro de Agosto d’Angola. Premier de son groupe avec 7 points et un goal average avantageux de 4, l’équipe chère à Moïse Katumbi pourrait être qualifiée pour la prochaine manche de la Ligue des champions de la CAF, en cas de victoire face aux Angolais ce samedi.

Les coéquipiers de Rainford Kalaba qui ont l’avantage d’évoluer à domicile et devant leurs nombreux supporters bénéficieront sans doute de l’appui indéfectible de ces derniers pour arracher la victoire face aux Angolais de Primeiro qui sont actuellement classés derniers dans cette poule. Mais, gare à l’excès de confiance !