Ebola : un nouveau cas confirmé à Beni après 29 jours de silence

Il s’agit d’un contact connu venu de Aloya-Métal depuis plus d’une semaine, renseigne le bulletin d’information du comité multisectoriel de la riposte contre Ebola publié mercredi 8 janvier 2020. Selon les informations recueillies auprès de la responsable du pilier surveillance épidémiologique à la sous-coordination de la riposte à l’épidémie à la Maladie à virus Ebola de Beni au Nord-Kivu, le Dr Bibiche Matadi, c’est un homme de 40 ans, décédé au centre de traitement de Beni dans l’aire de santé Bundji, listé comme contact d’un cas décédé et confirmé Ebola le 21 décembre 2019 à Mabalako et dont les signes avaient débuté le 16 décembre 2019.

La zone de santé de Beni est à nouveau réinfectée à partir de l’aire de santé de Bundji, où sont placés les déplacés de Lwemba et Aloya en quête du vaccin contre le virus Ebola.

Pour le Dr Bibiche Matadi, cette notification est due à l’alerte tardive et la désinformation dans le camp de la population. Elle a affirmé qu’un ring de vaccination a été installé dans cette aire de santé afin de limiter la propagation du virus. Elle a, à cet effet, appelé la population de Bundji à se faire vacciner, à faciliter le suivi et toutes les autres activités de la riposte qui y seront menées autour de ce nouveau cas de Beni. 108 contacts ont été pré-listés autour de ce cas, dont 14 membres de la famille, 1 pasteur, 55 voisins, 13 co-patients, 22 visiteurs et 3 prestataires de soins. Le listage des contacts se poursuit.

Interception de quatre contacts à haut-risque au point de contrôle à Kalunguta

Quatre contacts à haut-risque, tous d’une même famille, ont été interceptés au point de contrôle Maboya à Kalunguta dans la province du Nord-Kivu. Ils sont listés autour du cas confirmé d’Ebola du 06 janvier 2020 à Aloya dans la zone de santé de Mabalako et ont présenté les uns et les autres les signes de la Maladie à virus Ebola, notamment la fièvre, l’asthénie physique, l’anorexie, la rougeur des yeux et la toux. Ils ont été conduits au centre de traitement Ebola de Mangina.

Par ailleurs, on signale la perturbation des activités de surveillance aux points de contrôle Mutsanga et Kyaghala dans la zone de santé de Katwa, toujours au Nord-Kivu, suite aux affrontements entre les FARDC et des inciviques non autrement identifiés.

