Félix Tshisekedi reçoit ce vendredi les représentants des étudiants

Selon les sources crédibles, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va recevoir, au plus tard ce vendredi 10 janvier, les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs, à la suite des évènements survenus en début de semaine sur le campus de l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Citant le directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Vital Kamhere, il est précisé que cette rencontre permettra de trouver une solution idoine aux revendications des étudiants qui avaient manifesté contre la majoration des frais académiques. Cette manifestation s’est soldée par des dégâts matériels importants, des blessés graves et un cas de perte en vie humaine.

Elle a amené le Gouvernement de la République à prendre des mesures instruisant la suspension de toutes les activités sur le campus de l’UNIKIN, l’évacuation de tous les occupants de ce site dans un délai de 48 heures, la réinstallation rapide des seuls étudiants régulièrement inscrits, après une opération de contrôle, ainsi que l’arrestation des auteurs des incidents.

Face à cette situation, plusieurs réactions ont été enregistrées, dont certaines ont appuyé les mesures du Gouvernement, et d’autres ont pour demandé qu’elles soient purement et simplement levées.

Quoiqu’il en soit, les observateurs estiment que la position que le Président de la République aura prise après sa rencontre avec les représentants des étudiants, en sa qualité de Garant de la Nation, va largement influencer la suite des évènements et couper cours à toutes les spéculations.

