Après les actes de barbarie déplorés sur la colline inspirée du Mont Amba, UNIKIN : appels à la reprise rapide des activités académiques

Le dernier plaidoyer dans ce sens est celui de l’ONGDH «La Voix des Sans Voix»

Par GKM

Dans un communiqué N°001/RDC/VSV/CE/2020 daté du 10 janvier 2020, la Voix des Sans Voix pour les Droits de l’Homme (VSV) plaide pour la reprise des activités académiques dans un bref délai à l’université de Kinshasa (UNIKIN) pour éviter une éventuelle année blanche.

Pour prévenir des actes de violence à l’UNIKIN et dans d’autres universités et Instituts supérieurs de Kinshasa et de la RDC, cette organisation de défense des droits humains recommande au gouvernement congolais de diligenter une enquête indépendante afin d’établir les responsabilités et sanctionner sévèrement les coupables conformément à la loi. L’ONGDH fondée par feu Floribert Chebeya Bahizire suggère au gouvernement de la RDC d’organiser une prise en charge temporaire des étudiants étrangers et ceux venus de l’intérieur du pays en vue de leur permettre de subvenir tant soi peu à leurs besoins vitaux.

Kinshasa est prié d’établir et de mettre régulièrement à jour les fichiers des étudiants ayant le droit d’occuper les homes (résidences universitaires). Le gouvernement est appelé à indemniser toutes les victimes des incidents violents ou leurs membres de famille pour tous les préjudices causés.

Attentive à la situation

L’ONGDH suit avec une attention particulière la situation qui prévaut à l’Université de Kinshasa après les échauffourées survenues lundi 6 et mardi 7 janvier 2020, entre les étudiants et des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) dépêchés sur le site universitaire en vue de restaurer l’ordre public consécutivement aux manifestations organisées par les étudiants en guise de protestation contre la majoration des frais académiques par le Comité de gestion avec l’aval de Thomas Luhaka Losenjola, ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU).

Ces manifestations estudiantines d’une grande violence ont causé mort d’hommes avec des blessés graves, le saccage du siège de l’Association des Professeurs de l’UNIKIN (APUKIN), de la Salle de promotion Luc Gillon et de la succursale de la Banque Commerciale du Congo (BCDC), l’incendie des véhicules, les extorsions des biens des étudiants…

Tout en saluant la mesure relative à la suspension préventive des activités au sein de l’UNIKIN prise par le gouvernement congolais dans le but d’éviter que de tels débordements néfastes ne se reproduisent, la VSV craint que les frustrations des étudiants déguerpis entrainent des réactions beaucoup plus violentes au cas où une solution rapide n’est pas trouvée pour leur relogement et la reprise des activités académiques.

La VSV condamne avec véhémence cette violence ayant occasionné la mort d’un policier et de nombreux blessés parmi les agents de l’ordre dépêchés sur le site universitaire. S’agissant des allégations relatives à l’infiltration dont les Universités et Instituts supérieurs feraient l’objet, la VSV tient à souligner que cela est la conséquence logique de l’incapacité de leurs Comités de gestion à assumer leur mission avec efficacité et efficience alors qu’ils disposent des gardes universitaires.

Le civisme des étudiants salué

La VSV salue le civisme des étudiants de l’UNIKIN qui ont su répondre positivement à la décision du ministre Thomas Luhaka relative à leur déguerpissement volontaire, évitant ainsi de nouvelles violences. L’ONGDH appelle les autorités congolaises à prendre temporairement en charge tous les étudiants réguliers étrangers et ceux venus de l’intérieur de la RDC qui n’ont ni connaissances ni parents à Kinshasa.

Elle prie les autorités à privilégier une solution négociée en ce qui concerne les frais académiques en tenant compte du social des parents majoritairement paupérisés depuis belle lurette.