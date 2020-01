SANRU : 2 Avis d’Appel d’Offres

Avis d’Appel d’offres (AAO)

REPRODUCTION DES T-SHIRTS, POLOS GOLF ET CASQUETTES DANS LE CADRE

DES CAMPAGNES DE DISTRIBUTION DE MASSE DES MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D’INSECTICIDE

A LONGUE DUREE D’ACTION POUR LE COMPTE DE SANRU ASBL

DU PROJET FONDS MONDIAL NMF, VOLET MALARIA

GERE PAR LE PRINCIPAL RECIPIENDAIRE SANRU ASBL

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

DAO N° 003/SANRU/FM/CAMP/NMF2/2020.

Date de publication : Le 15 janvier 2020

Réception des offres: 18 février 2020

1. LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DUCONGO (RDC) a obtenu un financement du Fonds Mondial dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement (NMF2). SANRU ASBL a été désigné comme Principal Récipiendaire (PR) pour la mise en œuvre d’une partie des activités de lutte contre la malaria à travers notamment :

· L’approvisionnement des populations (campagnes des masses) et structures de santé en Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée ;

· L’approvisionnement des structures de santé en médicaments de lutte contre la malaria ;

· L’acquisition de divers produits non médicaux (matériel roulant, informatique, …).

2. Conformément à la proposition de la RDC acceptée et financée par le Fonds Mondial sous le numéro : 628 et le nom : COD-M-SANRU, SANRU ASBL se propose d’utiliser une partie du montant de ces financements pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché de reproduction des T-shirts ;

3. SANRU invite ainsi, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les candidats intéressés à présenter une offre sous pli fermé cacheté pour la fourniture desdits outils.

Le présent marché est à trois (3) lots divisibles constituant à trois (3) marchés distincts. Il s’agit des lots ci-après :

Lot 1 : Production des T-shirts ;

Lot 2 : Production des polos golf;

Lot 3 : Production des casquettes.

Les candidats peuvent soumettre pour un ou plusieurs lots qui, eux, sont indivisibles.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française peut être obtenu en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous sur simple demande écrite.

Une version papier (tenant lieu de version officielle faisant foi) ainsi que les spécimens des outils concernés seront également remis à ceux qui se présenteront à l’adresse ci-dessous. En cas d’expédition sollicitée du Dossier d’Appel d’Offres, les frais y relatifs seront à charge du soumissionnaire. En cas d’expédition sollicitée du Dossier d’Appel d’Offres, les frais y relatifs seront à charge du soumissionnaire.

5. Les offres seront accompagnées de la garantie de l’offre (modèle inclus dans le DAO) devant rester valide vingt-huit jours après l’expiration de la validité de l’offre d’un montant de 7 000,00 USD (Sept mille Dollars Américains).

6. Les offres seront aussi accompagnées des échantillons finis et de la liste des équipements permettant à SANRU ASBL de se rassurer du respect de délai de livraison par le soumissionnaire.

7. La période de validité de l’offre sera de cent-vingt (120) jours.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des prestataires de service qui souhaitent y assister, dans les locaux de SANRU asbl, le 18 février 2020 à 11 H 30’ précises du matin (heure locale de Kinshasa).

9. Les Critères d’évaluation et de post-qualification : outre les échantillons finis, et la déclaration de garantie de l’offre, les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner sur leur:

a) Capacité administrative

L’existence légale de l’entreprise. Pour les entreprises situées en RD Congo, il s’agira de présenter au minimum l’Identification Nationale, le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « RCCM », l’attestation de domiciliation bancaire et l’attestation fiscale en cours de validité ou tout autre document équivalent et valable pour les soumissionnaires basés dans des pays autres que la RDC.

Seules les firmes ayant passé cette étape seront qualifiées pour la vérification technique.

b) vérification de la capacité technique

– Vérification de la conformité substantielle aux spécifications techniques des échantillons des outils proposés conformément aux spécifications techniques du présent dossier d’appel d’offres

Seules les firmes ayant passé cette étape seront qualifiées pour la vérification des coûts

c) Vérification arithmétique

L’admission à la vérification arithmétique des offres et la comparaison des offres se fera par la correction de calculs suivant les formules indiquées dans le bordereau de prix, dont l’offre la moins disant sera proposée attributaire par rapport à chaque option demandée. La vérification se fera sur la base des quantités et prix unitaire pour obtenir le total.

En cas d’égalité qualité/prix, les délais de livraison seront utilisés pour départager les soumissionnaires.

L’offre jugée la moins disante devra satisfaire aux critères de post-qualification ci-dessous pour être proposée attributaire. En cas de non satisfaction, la Commission ad hoc passera au second classé et ainsi de suite.

d) Critères de post-qualification

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite de :

– Liquidités propres en présentant des attestations de banques prouvant qu’il pourra obtenir des facilités de crédit net du montant du marché ;

– Des états financiers certifiés par un cabinet d’Audit financier et comptable reconnu ;

– De la réalisation avec succès, d’au moins trois (3) marchés de même nature et d’un montant égal à la moitié du montant de la soumission à compter de l’année 2016. Les soumissionnaires annexeront les contrats ou attestations de bonne exécution ou PV de réception dûment signées. SANRU asbl vérifiera l’effectivité d’exécution correcte de ces marchés. Toute fausse déclaration avérée entrainera l’annulation de la soumission ;

– D’installations et matériels/équipements en propre pour l’exécution dans les délais prescrits des prestations du lot pour lequel il soumissionne (équipements d’impression, rogneuses, assembleuses, modules de finition, … conformément à la liste en annexe). La qualité et la performance des équipements pourraient être vérifiées lors d’une visite dans les locaux du soumissionnaire ou par des moyens alternatifs pour des fournisseurs se trouvant hors de la RDC.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

En cas d’association entre imprimeurs, chaque membre du groupement doit remplir les critères de pré qualification ci-dessus à l’exception du critère concernant le chiffre d’affaires qui s’applique au groupement.

10. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SANRU asbl, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 16 heures (heure locale de Kinshasa) ou par mail à l’adresse suivante : procurement@sanru.cd .

SANRU asbl répondra par écrit à toute demande de document et clarification concernant les documents d’invitation à soumissionner qui lui parviendra jusqu’à dix (10) jours calendaires avant la date limite de dépôt des propositions, soit au plus tard le 6 février 2020.

Une séance d’échanges et de clarifications sera organisée par SANRU le 04 février 2020 à l’attention de tous les potentiels soumissionnaires intéressés.

11. Les offres devront être déposées avant ou au plus tard le 18 février 2020 à 11 H 00’ précises du matin (heure locale de Kinshasa, GMT+1). Les dépôts électroniques ne seront pas admis. L’offre rédigé à l’ordinateur et en français sera relié et présenté suivant l’ordre ci-dessous :

§ Lettre de soumission indiquant les quantités et total de l’offre en HT ;

§ Garantie de soumission originale ;

§ Attestation de crédit : preuve de liquidités ;

§ Bordereau Descriptif et Quantités (BDQ) ;

§ Spécifications techniques;

§ Bordereau de livraison ;

§ Documents Légaux du Fournisseur ;

§ Référence Bancaire ;

§ Etats financiers certifiés ;

§ Les échantillons finis des outils concernés (de qualité); les maquettes seront fournies pour préparer les échantillons.

§ Les références des marchés antérieurs avec coûts respectifs de différents marchés au cours de trois (3) dernières années, assorties des coordonnées des contacts ;

§ Liste des équipements

§ Lettre de Marché complétée et tout autre document qui s’avère importants

Le non-respect de cette présentation peut entraîner le rejet de l’offre pour non-conformité.

Les soumissions présentées hors délais, celles non accompagnées de garantie de l’offre, des échantillons finis et de la liste des équipements seront rejetées

12. L’ouverture des plis sera effectuée par la Commission des Marchés de SANRU asbl élargie aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, en présence des représentants des fournisseurs qui souhaitent y assister, dans les locaux de SANRU asbl, le 18 février 2020 à 11 H 30’ précises (heure locale de Kinshasa, GMT+1).

13. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

SOINS DE SANTE PRIMAIRES EN MILIEU RURAL (SANRU ASBL)

Adresse physique:76, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe

République Démocratique du Congo

Tél. :(+243) 971019124

Email: procurement@sanru.cd

Site Web: www.sanru.cd

Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2020

Dr. NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH, Ph.D.

Directeur Exécutif

Avis d’Appel d’offres (AAON)

PRODUCTION DES SUPPORTS IMPRIMES DE COMMUNICATION DE LA CAMPAGNE

DE DISTRIBUTION DES MILD POUR LE COMPTE DE SANRU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

DAON N°001/SANRU/FM/CAMP/NMF2/2020

Date de publication : le 15 janvier 2020

Réception des offres : 18 février 2020

1. LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) a obtenu un financement du Fonds mondial dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement (NMF2). SANRU ASBL a été désigné comme Principal Récipiendaire (PR) pour la mise en œuvre d’une partie des activités de lutte contre la malaria à travers notamment :

· L’approvisionnement des populations (campagnes des masses), et structures de santé en Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée (MILD) ;

· L’approvisionnement des structures de santé en médicaments de lutte contre la malaria ;

2. Conformément à la proposition de la RDC acceptée et financée par le Fonds Mondial sous le numéro : 628 et le nom : COD-M-SANRU, SANRU ASBL se propose d’utiliser une partie du montant de ces financements pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché de reprographie de divers outils dans le cadre de la campagne de distribution de masse des MILD ;

3. SANRU invite ainsi, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les candidats intéressés à présenter une offre sous pli fermé cacheté pour la fourniture desdits outils.

Le présent marché est à trois (3) lots divisibles constituant quatre (4) marchés distincts. Il s’agit des lots ci-après :

Lot 1 : Production des affiches ;

Lot 2 : Production des dépliants ;

Lot 3 : Production des aide-mémoires pour enquêteurs.

Les candidats peuvent soumettre pour un ou plusieurs lots qui, eux, sont indivisibles. Les offres non exhaustives pour le (s) lot (s) choisi (s) seront rejetées.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française peut être obtenu en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous sur simple demande écrite.

Une version papier (tenant lieu de version officielle faisant foi) sera également remise à ceux qui se présenteront à l’adresse ci-dessous. En cas d’expédition sollicitée du Dossier d’Appel d’Offres, les frais y relatifs seront à charge du soumissionnaire.

5. Les offres seront accompagnées de la garantie de l’offre (modèle inclus dans le DAO) devant rester valide vingt-huit jours après l’expiration de la validité de l’offre d’un montant de 2 500,00 USD (Deux mille cinq cent Dollars Américains), valable jusqu’au 15 juillet 2020.

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des prestataires de service qui souhaitent y assister, dans les locaux de SANRU asbl, le 18 février 2020 à 11 H 30’ précises du matin (heure locale de Kinshasa).

7. Les Critères d’évaluation et de post-qualification : outre les échantillons finis, et la déclaration de garantie de l’offre, les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner sur leur:

a) Vérification de la capacité administrative

L’existence légale de l’entreprise. Pour les entreprises situées en RD Congo, il s’agira de présenter au minimum l’Identification Nationale, le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « RCCM », l’attestation de domiciliation bancaire et l’attestation fiscale en cours de validité ou tout autre document équivalent et valable pour les soumissionnaires basés dans des pays autres que la RDC.

Seules les firmes ayant passé cette étape seront qualifiées pour la vérification technique.

b) vérification de la capacité technique

– Vérification de la conformité substantielle aux spécifications techniques des échantillons des outils proposés conformément aux spécifications techniques du présent dossier d’appel d’offres

Seules les firmes ayant passé cette étape seront qualifiées pour la vérification des coûts

c) Vérification arithmétique

L’admission à la vérification arithmétique des offres et la comparaison des offres se fera par la correction de calculs suivant les formules indiquées dans le bordereau de prix, dont l’offre la moins disant sera proposée attributaire par rapport à chaque option demandée. La vérification se fera sur la base des quantités et prix unitaire pour obtenir le total.

En cas d’égalité qualité/prix, les délais de livraison seront utilisés pour départager les soumissionnaires.

L’offre jugée la moins disante devra satisfaire aux critères de post-qualification ci-dessous pour être proposée attributaire. En cas de non satisfaction, la Commission ad hoc passera au second classé et ainsi de suite.

d) Critères de post-qualification

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite de :

– Liquidités propres en présentant des attestations de banques prouvant qu’il pourra obtenir des facilités de crédit net du montant du marché ;

– Des états financiers certifiés par un cabinet d’Audit financier et comptable reconnu

– De la réalisation avec succès, d’au moins trois (3) marchés de même nature et d’un montant égal à la moitié du montant de la soumission à compter de l’année 2016. Les soumissionnaires annexeront les contrats ou attestations de bonne exécution dûment signées. SANRU asbl vérifiera l’effectivité d’exécution correcte de ces marchés. Toute fausse déclaration avérée entrainera l’annulation de la soumission.

– D’installations et matériels/équipements en propre pour l’exécution dans les délais prescrits des prestations du lot pour lequel il soumissionne (équipements d’impression, rogneuses, assembleuses, modules de finition, … conformément à la liste en annexe). La qualité et la performance des équipements pourraient être vérifiées lors d’une visite dans les locaux du soumissionnaire ou par des moyens alternatifs pour des fournisseurs se trouvant hors de la RDC ;

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

En cas d’association entre imprimeurs, chaque membre du groupement doit remplir les critères de pré qualification ci-dessus à l’exception du critère concernant le chiffre d’affaires qui s’applique au groupement.

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SANRU asbl, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 16 heures (heure locale de Kinshasa) ou par mail à l’adresse suivante : procurement@sanru.cd .

SANRU asbl répondra par écrit à toute demande de document et clarification concernant les documents d’invitation à soumissionner qui lui parviendra jusqu’à dix (10) jours calendaires avant la date limite de dépôt des propositions, soit au plus tard le 18 février 2020.

Une séance d’échanges et de clarifications sera organisée par SANRU le 04 février 2020 à l’attention de tous les potentiels soumissionnaires intéressés.

9. Les offres devront être déposées avant ou au plus tard le 18 février 2020à 11 H 00’ précises du matin (heure locale de Kinshasa, GMT+1). Les dépôts électroniques ne seront pas admis. L’offre rédigé à l’ordinateur et en français sera relié et présenté suivant l’ordre ci-dessous :

· Lettre de soumission indiquant les quantités et total de l’offre en HT ;

· Garantie de soumission originale ;

· Attestation de crédit : preuve de liquidités ;

· Bordereau Descriptif et Quantités (BDQ) ;

· Spécifications techniques;

· Bordereau de livraison ;

· Documents Légaux du Fournisseur ;

· Référence Bancaire ;

· Etats financiers certifiés ;

· Les échantillons finis des outils concernés (les maquettes seront envoyées à la demande des fournisseurs) ;

· Les références des marchés antérieurs avec coûts respectifs de différents marchés au cours de trois (3) dernières années, assorties des coordonnées des contacts (contrats, BC et PV de réception) ;

· Liste des équipements

· Lettre de Marché complétée et tout autre document qui s’avère importants

Le non-respect de cette présentation peut entraîner le rejet de l’offre pour non-conformité.

Les soumissions présentées hors délais, celles non accompagnées de garantie de l’offre, des échantillons finis et de la liste des équipements seront rejetées.

10. L’ouverture des plis sera effectuée par la Commission des Marchés de SANRU asbl élargie aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, en présence des représentants des fournisseurs qui souhaitent y assister, dans les locaux de SANRU asbl, le 18 février 2020 à 11 H 30’ précises (heure locale de Kinshasa, GMT+1).

