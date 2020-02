La plateforme BOAweb présentée à la clientèle

Dans le souci d’être à l’écoute de ses clients, le Groupe Bank Of Africa (BOA) a initié une série de rencontres, particulièrement, avec sa clientèle. A Kinshasa, la banque a organisé une session d’échange avec sa clientèle dans la soirée du mardi 4 février 2020 au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel. L’objectif était de présenter et d’expliquer l’offre et la stratégie digitale du Groupe, à savoir son nouveau produit BOAweb.

Raison pour laquelle, la banque a pris contact avec ses clients en vue de comprendre leurs besoins et attentes.

Le DG de BOA-RDC, M.Jamal Ameziane, a déclaré que le service BOAweb permet aux clients d’exécuter notamment leurs opérations internationales de virement, de transfert et de consultation à travers une connexion internet, soit sur un ordinateur ou un téléphone portable.

«C’est un canal digital qui permet aux clients de communiquer avec leur banque tout en restant chez et à réaliser seuls les opérations, à temps réel, sur leur compte. Ils peuvent aussi consulter leur solde et avoir accès à tous les services de la banque à distance», a précisé M. Ameziane. Il a fait savoir aussi que ce service a été lancé depuis le mois d’avril 2019, avant de signifier que le produit est déjà mature, mais leur souhait est de pouvoir l’améliorer davantage en écoutant la clientèle.

Cette rencontre a permis à la banque d’apprendre de ses abonnés d’autres besoins qui seront pris en charge rapidement pour apporter les réponses et donner des solutions innovantes, a dit le DG de BOA-RDC.

Pour sa part, le DGA du Groupe, M. Abderrazzak Zebdani, a affirmé que «le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques, plus simple et plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur leurs affaires».

En présentant le service BOAweb, le Chief Digital Officer Groupe, M. Abderrahman El Andaloussi, a informé à l’assistance que le but est de faire de BOA une banque digitale panafricaine, d’améliorer l’expérience client et d’atteindre l’excellence opérationnelle. Ce nouveau service d’internet banking de BOA est hautement sécurisé, a-t-il rassuré. L’accès n’est possible qu’au moyen d’un identifiant et d’un code secret personnalisable.

Signalons que les bénéficiaires de cette plateforme ont la possibilité de réaliser plusieurs opérations parmi lesquelles consultation des historiques des virements, consultation et modification des paramètres personnels (adresse, mot de passe, etc.), signatures multiples pour les comptes à plusieurs utilisateurs, création et gestion de bénéficiaires, émission de virements de masse.

Par Tantia Sakata