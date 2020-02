Communiqué : 2 Appels d’offres MGT

APPEL D’OFFRES

N° ICTSI/PROC/ENG/FCLTS/001/2020

EXTENSION ET CONSTRUCTION

DIVERS BATIMENTS MGT

Date limite remise : 20 février 2020

Description de la commande : construction et extension bâtiments divers

Fonction : Moyen généraux

Règles de gestion : amélioration des conditions de travail du personnel

Caractéristiques techniques particulières : Toutes les descriptions techniques (plans détails ; quantitatifs et descriptifs) sont reprises dans le cahier des charges (nous contacter Émail procurement @idrcsa.com).

Contraintes : Optimisation de l’espace

Niveau de priorité : Élevé

L’offre doit contenir les documents suivants :

Une lettre de soumission ou non soumission ; Une présentation du soumissionnaire, de son historique (liste des références clients et ses réalisations avec des pièces administratives (contrats etc) qui feront partie du critère de sélection)

La copie de différents documents légaux tels que l’assujettissement à la TVA, l’identification nationale et numéro impôt, le RCCM, certificat d’agrément ou permis d’exploitation ainsi qu’autres documents nécessaires ;

Une déclaration du soumissionnaire confirmant avoir lu, compris et approuvé l’accord de confidentialité défini dans la présente offre ;

Une déclaration du soumissionnaire affirmant avoir eu une bonne compréhension de l’annexe 1, de posséder les ressources et matériels nécessaires et ne pourra en aucun cas formuler des contestations quant à la concrétisation de ce projet dans le délai ;

Une offre financière contenant le budget de toutes les charges relatives à la réalisation de prestations et conforme à la méthodologie. Le soumissionnaire peut utiliser son propre Bordereau Devis Estimatif mais établira son offre sur une base de prix unitaires (et non forfaitaire) ;

Les différentes déclarations doivent être signés avec sceau par le soumissionnaire et transmises sous pli fermé avec mention « ne pas ouvrir » en indiquant le N° ICTSI/PROC/ENG/FCLTS/001/2020 accompagnées des divers documents cités ci-haut.

APPEL D’OFFRES

N° ICTSI/PROC/ENG/FCLTS/002/2020

CONSTRUCTION D’UNE RAMPE D’ARRET D’URGENCE SUR LA VOIE D’ACCES AU TERMINAL MGT, DE 48m DE LONG SUR 4m DE LARGE

Date limite de remise : 20 février 2020

Description de la commande : construction et établissement d’une rampe d’arrêt d’urgence

Fonction : N/A

Règle de gestion : Établissement d’un contrat pour exécution par rapport aux normes en vigueur en RDC

Caractéristiques techniques particulières : toutes les descriptions techniques (plans détails ; quantitatifs et descriptifs )sont reprises dans le cahier des charges (nous contacter Émail procurement @idrcsa.com

Contraintes : Espace disponible

Niveau de priorité : Élevé

L’offre doit contenir les documents suivants :

Une lettre de soumission ou non soumission ;

Une présentation du soumissionnaire de son historique(liste de références clients, capacité technique, etc) et ses réalisations avec des pièces administratives (contrats, etc) qui feront partie du critère de sélection ;

La copie de différents documents légaux tels que l’assujettissement à la TVA, l’identification nationale et numéro impôt, le RCCM, certificat d’agrément ou permis d’exploitation ainsi qu’autres documents nécessaires ;

Une déclaration du soumissionnaire confirmant avoir lu, compris et approuvé l’accord de confidentialité défini dans la présente offre ;

Une déclaration du soumissionnaire affirmant avoir eu une bonne compréhension de l’annexe 1, de posséder les ressources et matériels nécessaires et ne pourra en aucun cas des contestations quant à la concrétisation de ce projet dans le délai ;

Une offre financière contenant le budget de toutes les charges relatives à la réalisation de prestations et conforme à la méthodologie. Le soumissionnaire peut utiliser son propre Bordereau Devis Estimatif mais établira son offre sur une base de prix unitaires (et non forfaitaire) ;

Les différentes déclarations doivent être signées avec sceau par le soumissionnaire et transmises sous pli fermé avec mention » ne pas ouvrir » en indiquant le n° ICTSI/PROC/ENG/FCLTS/002/2020 accompagnées des divers documents cités ci-haut.