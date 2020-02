Communiqué officiel de la DGI

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

Le Directeur Général

N.I.F.A0707219 F

COMMUNIQUé OFFICIEL N°010005/DGI/DG/DESCOM/MT/2020

La Direction Générale des Impôts informe tous les contribuables assujettis à l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR), à l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrie (iere) et a la taxe sur la valeur ajoutée (tva), qu’étant donné que l’échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de janvier 2020 tombe un samedi, ils sont autorisés à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement au plus tard le lundi, 17 février 2020.

Passé ce délai, il sera procédé à l’application des pénalités fiscales conformément à la loi.

Fait à Kinshasa, le 12 Février 2020

NGOY YAV N’ZAM

Directeur Général a.i.