Au terme de leur congrès international à Kinshasa : Les opérateurs de communication engagés à œuvrer au développement de leurs communautés

« Nous, participants au congrès international sur la communication autour du thème :’’Médias et citoyenneté responsable en Afrique. Pour la promotion du dialogue et du développement des communautés’’, tenu à Kinshasa du 4 au 6 février 2020, prenons l’engagement de travailler librement dans le Réseau national, panafricain et mondial Net One pour l’efficacité de nos actions, l’engagement citoyen, le développement de nos communautés et pour toutes les opportunités qu’offre le réseautage en rapport avec notre profession et le bien-être collectif dans le respect de la diversité ».

Tel est l’acte d’engagement signé, au terme de leurs assises tenues au Centre Théresianum à Kinshasa, par les hommes de média venus de plusieurs horizons notamment la Belgique, l’Italie, le Cameroun, le Togo, le Rwanda, le Burundi, ….et bien évidemment la RD Congo.

Assainir l’espace médiatique

Outre cet engagement, ils ont formulé un certain nombre de recommandations adressées à quelques instances. Au gouvernement congolais, ils l’ont invité à appliquer effectivement la loi relative à la subvention des médias, à assainir l’espace médiatique par le biais des organes de régulation, élaborer et faire adopter par le parlement les lois réglementant la pratique médiatique et impliquer les autorités locales dans la résolution des conflits.

Au Réseau Net One, les participants recommandent d’accompagner tous les micro-réseaux partenaires et membres. Au mouvement des Focolari, il est demandé l’accompagnement du réseau national. Aux journalistes et opérateurs des médias, les participants exhortent de braver la peur ; de promouvoir la citoyenneté responsable, la cohésion sociale et l’intérêt général dans le traitement de l’information ; traiter et diffuser l’information avec objectivité, professionnalisme et impartialité ; éviter d’être à la solde des plus offrants aux dépens de la vérité et de travailler dans le respect de leur propre dignité. Il s’agit encore d’œuvrer pour la promotion du dialogue et du développement des communautés.

Promouvoir la citoyenneté responsable, la paix et la cohésion nationale

Par ailleurs, les congressistes ont pris les résolutions ci-après : constituer des micro-réseaux, ainsi qu’un réseau national et y participer activement ; adhérer librement au réseau mondial Net One ; œuvrer, à travers leurs différents organes de presse, à promouvoir la citoyenneté responsable, la paix et la cohésion nationale ; sensibiliser la population aux questions essentielles liées au bien-être commun.

Il sied de souligner que dans leurs débats, les participants se sont particulièrement penchés sur la situation actuelle des médias. Ils se sont posé la question de savoir ce qu’on doit améliorer dans ce secteur. Les points suivants ont été retenus à savoir :

l’autonomisation financière ; les conditions de travail des journalistes ; la formation permanente et continue des opérateurs des médias tout comme des journalistes ; le respect de l’éthique et de la déontologie, de la ligne éditoriale, ainsi que le réaménagement des grilles de programme pour accorder plus de temps d’antenne à l’éducation de la population à la paix et au respect de la personne humaine.

La communication essentielle face au danger de la mondialisation

Dans son mot de clôture, le président de Net One, Zanchucchi Michele, a émis le vœu de voir chacun des congressistes être un facteur de cohésion sociale et d’unité, avant de rappeler que la communication est essentielle face au danger de la mondialisation qui risque de nous écraser tous.

Il préconise une communication humaine et appelle le journaliste à écrire ce qu’il croit. Après la fin de la première phase du congrès, les participants se sont transposés au Complexe scolaire la Petite Flamme dans la commune de Barumbu, où ils ont poursuivi une formation en communication les vendredi 7 et samedi 8 février. Le clou de ce congrès a été la remise des brevets aux participants.

Par MM/CP