A l’issue de la cérémonie de prestation de serment d’Hippocrate : 895 nouveaux médecins appelés à respecter les lois régissant leur profession

895 nouveaux médecins, qui ont prêté le serment d’Hippocrate le 15 février dernier, ont été appelés à respecter les lois régissant leur profession en République Démocratique du Congo, dont la loi fixant les règles de déontologie.

Cet appel a été lancé lors d’une cérémonie organisée à cet effet à « Via Nova Events Center », situé au croisement des avenues Prince de Liège et de la Science, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, par le Conseil urbain de l’Ordre des médecins (CUOM).

Dans son allocution, le président provincial du CUOM pour la ville de Kinshasa a rappelé que, d’une part, la prestation de serment est la condition sine qua non pour exercer en tant de médecin et constitue, d’autre part, une occasion pour l’assermenté de réaffirmer son engagement pour l’observance fidèle de la déontologie.

Après avoir pris acte de la prestation de serment, le président provincial a encouragé les nouveaux médecins à ne pas pratiquer l’art de guérir comme le commerce, à entretenir des rapports de confraternité au sein de la corporation, à ne pas se livrer à la calomnie de leurs confrères, à traiter les malades avec humilité et respect, en sachant que l’euthanasie est prohibée, à dénoncer les charlatans et faux médecins dans le contexte congolais caractérisé par la prolifération des facultés de médecine.

Le président provincial a également invité le Gouvernement congolais à prendre des mesures qui s’imposent pour un enseignement de qualité en RD Congo, dispensé par des professeurs qualifiés, à disponibiliser des laboratoires permettant aux étudiants de s’habituer à l’art de guérir.

Il a rappelé que la violation des lois régissant la profession peut exposer son auteur aux sanctions prévues par la justice ou la commission de discipline de l’Ordre des médecins. Ces propos ont été réitérés par le représentant des doyens de facultés de médecine et le délégué du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Ce dernier a, en plus, rassuré les assermentés que chacun ou chacune d’entre eux aura, dans les jours à venir, sa carte professionnelle et sa lettre de notification. Les nouveaux médecins assermentés ont terminé leurs études dans les facultés de différentes institutions académiques, telles que l’Université de Kinshasa (UNIKIN), l’université Bel Campus, Université libre de Kinshasa (ULK), et autres.

Par Marcel Tshishiku