Après une année de mise en œuvre : Le PEV et ses partenaires satisfaits des résultats du plan Mashako pour la relance de la vaccination de routine en RDC

Le vice ministre de la Santé, Albert Mpeti, a présidé le 19 février 2020 au salon rouge de l’immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombe la revue annuelle du plan Mashako, un plan d’urgence pour la relance de la vaccination de routine en RDC lancé en janvier 2019.

La première année de la mise en œuvre du plan Mashako a donné des résultats encourageants car en l’espace de quelques mois, les 9 provinces ciblées ont métamorphosé l’offre des services afin de vacciner tous les enfants et de les protéger contre les maladies, a déclaré le vice ministre de la Santé à cette occasion.

Cette réunion d’évaluation a permis au Programme Elargi de Vaccination (PEV) et à tous ses partenaires dont l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) et Gavi (Alliance mondiale pour la vaccination) d’apprécier les résultats obtenus en une année dans la mise en œuvre ce plan et d’identifier les défis qui doivent encore être relevés. Les 9 provinces prioritaires ciblées lors de la première année de mise en œuvre du plan Mashako sont Kinshasa, le Kwilu, le Kasaï, le Haut Lomami, le Haut Katanga, l’Ituri, la Mongala, la Tshuapa et le Tanganyika.

Les principaux critères de sélection de ces provinces ont été les suivants sur base des résultats de l’enquête Mics 2018 : nombre élevé d’enfants non vaccinés ; ruptures de stocks de vaccins ; survenues des épidémies de rougeole et des épidémies de poliovirus dérivé de la souche vaccinale. Ce plan porte le nom de feu le professeur Léonard Mashako qui fut ministre de la Santé de la RDC d’avril 1999 à juin 2003 et qui s’était beaucoup investi pour l’amélioration de la santé de l’enfant.

Les résultats obtenus lors de la première année du plan Mashako sont encourageants. Ainsi, dans les 9 provinces concernées, 95% de matériels de la chaine de froid pour la conservation des vaccins étaient fonctionnels en décembre 2019 contre 73%en janvier de la même année. La moitié des a ires de santé ciblées par le plan Mashako ont une meilleure disponibilité des vaccins en décembre 2019 contre un tiers seulement en janvier 2019.

C’est encore un défi à relever car des efforts supplémentaires doivent être réalisés. Au moins 8.000 séances de vaccination de plus ont été réalisées mensuellement dans les 9 provinces ciblées, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2018. Le PEV et ses partenaires reconnaissent qu’il y a encore des défis à relever pour améliorer la couverture vaccinale du pays.

En 3019 dans les 9 provinces ciblées par le plan Mashako, 1 enfant sur 8 (12%) qui s’est présenté à une séance de vaccination n’a pas été vacciné à cause de l’absence des vaccins. En 2019, il a été constaté que sur toute l’étendue de la RDC, la moitié des centres de santé ne disposent pas de tous les vaccins et antigènes. Le retard de paiement de 6,6 millions de dollars us a affecté la vaccination de 500.000 enfants en 2019.

Par Norbert Tambwe