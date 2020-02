Après la rupture de contacts : La coalition FCC-CACH reprend les discussions

Les deux plateformes politiques au pouvoir entendent œuvrer pour l’intérêt

supérieur de la nation et répondre aux attentes de la population

Par GKM

Le comité de suivi de l’accord entre le Front Commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (CACH) a repris ses discussions hier mercredi 20 février 2020. Une source proche des négociateurs de ces deux camps au pouvoir indique que lors des pourparlers entre le FCC et CACH, il sera abordé également la question du partage de responsabilités dans les entreprises publiques, les établissements et services publics après un moment de tension entre les caciques de deux camps.

Dans son intervention sur un média de la place, le secrétaire général de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), Augustin Kabuya Tshilumba, a confirmé que les leaders de deux camps ont fait la paix de brave pour privilégier l’intérêt supérieur de la nation et répondre aux attentes de la population.

La question des nominations des mandataires à la Gécamines et à la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) est également abordée dans la sérénité et sans passion, a-t-il insisté, surtout quand on sait que les ordonnances nommant les mandataires dans les deux entreprises précitées continuent à souffrir d’application.

Calumet de la paix

Mis en place au mois de juillet 2019, le comité de suivi de l’accord FCC-CACH avait interrompu ses discussions depuis quelques mois à cause d’un climat de tension qui caractérisait cette coalition politique au pouvoir en RDC.

«Nous, membres du Comité de suivi, nous nous réunissons enfin», a affirmé Augustin Kabuya qui a également indiqué que «La où il y a des hommes responsables dans une organisation, je ne crois pas que le statu quo devrait demeurer pendant longtemps ».

La primeur à la hiérarchie

Augustin Kabuya Tshilumba a fait savoir que « toutes les questions sont abordées et même ce que les médias ne connaissent pas. « Laissez le Comité de suivi faire son travail, la population attend beaucoup de nous, le reste des institutions aussi», a-t-il martelé en signifiant que «la primauté des conclusions est réservée à la hiérarchie…», allusion faite aux deux autorités morales, à savoir Félix Tshisekedi pour le CACH et Joseph Kabila pour le FCC.