Enfants en conflit avec la loi : L’ONG FED plaide pour la construction des centres d’apprentissage des métiers

Me Mulemangabo Nabintu Eveline, présidente nationale des Femmes Elections et Développement(FED), une organisation de droit congolais de promotion et de protection des droits de l’enfant, vient de rendre publics les résultats de la recherche menée par sa structure sur la situation des enfants en conflit avec la loi(ECL) en République Démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa.

Selon les recherches menées par FED, il existe dans la capitale congolaise un seul établissement de garde pour enfants en conflit avec la loi à caractère public, avec une capacité d’accueil de plus au moins 80 enfants pour une population d’environ 12 millions d’habitants.

Il s’agit du pavillon 10 de la prison centrale de Makala appelée aussi « Quartier Spécial » qui se trouve dans un état de délabrement total, a noté Me Mulemangabo Nabintu Eveline. La présidente de l’ONG FED a fait savoir qu’il existait avant les années 1991 un établissement public au quartier Benseke, dans la commune de Mont–Ngafula. Malheureusement, a indiqué Me Mulemangabo Nabintu Eveline, cet établissement avait été pillé et détruit, et à ce jour il est utilisé comme logement pour les militaires.

Face à cette situation, FED plaide pour la réinsertion et l’éducation des enfants en conflit avec la loi. Pour l’ONG, l’Etat congolais doit procéder à la construction et la réhabilitation des centres d’apprentissage des métiers en faveur des ECL. Bien avant cela, l’organisation exige la formation des prestataires de ces centres ainsi que l’équipement de ceux –ci. Femmes Elections et Développement plaide également pour la construction et la réhabilitation des établissements de Garde et d’Education des enfants en conflit avec la loi(EGEE) répondant aux normes nationales et internationales, afin d’assurer un accueil adéquat aux enfants qui y sont placés. L’association tient aussi à la construction des lieux de placement transitoire auprès des Tribunaux pour Enfants assurant leur transit avant leur placement dans des établissements de garde.

L’organisation plaide aussi pour la prise en charge psychologique, sociale, médicale et juridique des ECL car la plupart d’enfants en prison sont en rupture familiale. Femmes Elections et Développement dit soutenir la sensibilisation de la population sur la loi portant protection des enfants, afin qu’il y ait une collaboration entre Tribunaux pour Enfant(TPE) et la communauté.

La loi portant protection des enfants violée

L’ONG « Femmes Elections et Développement » condamne la non prise en compte des objectifs repris dans l’exposé de motif de la loi portant protection de l’enfant en vigueur en RDC. Cet arsenal juridique tient à garantir à l’enfant le droit de bénéficier de différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autre, visant à le protéger de tout abandon, négligence, d’exploitation et d’atteinte physique , morale , psychique et sexuel.

La loi portant protection de l’enfant exige aussi la diffusion et la promotion de la culture des droits et devoirs de l’enfant et d’en faire connaitre les particularités intrinsèques, en vue de garantir l’épanouissement intégral de sa personnalité, et de préparer l’enfant à ses responsabilités citoyennes, a encore fait savoir Me Mulemangabo Nabintu Eveline.

Elle a saisi cette occasion pour déplorer les mauvaises conditions de travail des juridictions pour enfant en RDC où les greffes et autres services visités par les enquêteurs de FED sont dans un état de délabrement avancé.

Dans presque toutes les juridictions pour enfant, FED note le problème de promiscuité inquiétante. Aussi, les enfants qui sont déférés devant les juges pour enfant sont placés en garde à vue au même cachot avec les adultes au niveau de la police en attendant l’ouverture de leurs dossiers, s’est indigné Me Mulemangabo Nabintu Eveline.

« Les enfants sont l’avenir de demain. Le futur du Congo au travers cette catégorie des enfants, doit donc commencer à être préparé aujourd’hui et pas demain car, demain c’est trop tard », conclut Me Mulemangabo Nabintu Eveline.

Par GKM