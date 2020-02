L’UNICEF va redoubler d’efforts pour accompagner la RDC dans la vaccination des enfants

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) va redoubler d’efforts dans la mobilisation des ressources en son sein et auprès des donateurs pour accompagner la RDC dans la vaccination des enfants, a déclaré mercredi à Kinshasa le directeur régional adjoint de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Gilles Fagninou, lors la revue annuelle du plan Mashako pour la relance de la vaccination de routine dans ce pays.

Il a annoncé à cette occasion que l’UNICEF propose de contribuer à la mise en œuvre du plan Mashako pour la relance de la vaccination de routine en RDC dans 9 autres provinces afin de porter à 12 le nombre de provinces qu’il va appuyer aux côtés des autres partenaires.

Cet appui se fera dans le cadre du nouveau Programme de coopération entre la RDC et l’UNICEF pour la période 2020-2024 qui vient d’être adopté par le conseil d’administration de cette agence de l’ONU et à travers le plan de travail roulant 2020-2021 qui est actuellement en cours de finalisation avec le gouvernement congolais.

L’UNICEF, a indiqué M. Fagninou, a mobilisé en 2019 la somme de 19 millions de dollars us sur fonds propres et auprès des donateurs bilatéraux et multilatéraux pour appuyer le Programme Elargi de Vaccination (PEV) de la RDC. Dans le cadre du plan Mashako qui a ciblé 9 provinces de la RDC au cours de la première année, a-t-il précisé, l’UNICEF a contribué à sa mise en œuvre tant au niveau national qu’au niveau de 3 provinces dont il avait le lead (Kasaï, Haut Katanga et Ituri).

Selon M. Fagninou, ces trois provinces ont bénéficié d’un peu plus de 3 millions de dollars us pour la mise en œuvre des activités opérationnelles du plan Mashako pour la relance de la vaccination de routine en RDC.

Par N.T.