4ème sommet quadripartite Rwanda-Ouganda-Angola-RDC: Kigali et Kampala signent un traité d’extradition des prisonniers

A l’issue de ce sommet, une série de décisions ont été prises, comme que l’Ouganda vérifie les allégations du Rwanda au sujet des actions provenant de son territoire, perpétrés par les forces hostiles au gouvernement rwandais.

Si elles sont avérées, le gouvernement ougandais doit prendre toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. Il est aussi question que les facilitateurs conviennent de la tenue d’un sommet pour la cérémonie de réouverture des frontières sanctionnant la normalisation des relations entre Kampala et Kigali.

Par YHR

Le 4ème sommet quadripartite entre le Rwanda, l’Ouganda, l’Angola et la RDC, tenu à Gatuna le 21 février, a pris fin sur une série de décisions visant à faire baisser la tension entre le Rwanda et l’Ouganda. Selon le communiqué final, le président rd congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais, Joao Lourenço, se sont félicités de la signature du traité d’extradition des prisonniers entre Kampala et Kigali, réalisé dans le cadre du sommet.

Des progrès accomplis

Les quatre chefs d’Etat présents à Gatuna ont noté que, depuis leur dernière réunion tenue en Angola, des progrès avaient été accomplis en ce qui concerne l’engagement des deux parties à faire tout leur possible pour éliminer les facteurs de tension.

Ces personnalités ont salué la libération des prisonniers des deux côtés, ainsi que la garantie de poursuivre ce processus dans le respect de l’Etat de droit et du droit humanitaire international. Le sommet a recommandé que l’Ouganda vérifie les allégations du Rwanda au sujet des actions provenant de son territoire, perpétrés par les forces hostiles au gouvernement rwandais.

Si avérées, le gouvernement ougandais prendra toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. Le dévouement de Lourenço et Tshisekedi dans la recherche d’une solution pacifique salué.

Une fois cette recommandation remplie et communiquée aux Chefs d’Etat, les facilitateurs conviendront, dans un délai de quinze jours, de la tenue d’un sommet pour la cérémonie solennelle de réouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les deux pays. Cette action, doit être vérifiée et confirmée par la commission ministérielle ad-hoc pour la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente de Luanda, précise le communiqué.

Yoweri Museveni et Paul Kagame ont félicité le dévouement et l’entière disponibilité des présidents de l’Angola, Joao Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, dans la recherche d’une solution pacifique dans le cadre de la réconciliation du Rwanda et de l’Ouganda, conclue le communiqué final.