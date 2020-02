Burundi: harcèlement judiciaire contre 12 défenseurs des droits de l’homme

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, un programme conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la FIDH, dénonce la poursuite du harcèlement judiciaire contre 12 défenseurs des droits de l’homme au Burundi.

Dans un document publié à ce sujet, l’Observatoire affirme avoir été informé par des sources fiables de la poursuite du harcèlement judiciaire à l’encontre de douze défenseurs des droits humains burundais, actuellement tous en exil en raison du contexte de répression généralisée contre les défenseurs des droits humains au Burundi.

Selon les informations reçues, le 4 février 2020, la Cour suprême du Burundi a tenu une audience dans le procès à l’encontre de Me. Armel Niyongere, président de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Burundi), coordinateur de l’Organisation SOS-Torture/Burundi et membre de l’Assemblée générale de l’OMCT ; Me. Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC) et président du Réseau des citoyens probes (RCP) ; M. Pacifique Nininahazwe, président du Forum pour la conscience et le développement (FOCODE) ; Mme Marguerite Barankitse, présidente et fondatrice de la Maison Shalom ; M. Innocent Muhozi, président de l’Observatoire de la presse au Burundi (OPB) et directeur de la Radio-Télévision Renaissance ; Me.

ieudonné Bashirahishize, président du Collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi (CAVIB) ; M. Patrick Nduwimana, journaliste à la Radio Voix d’Amérique (VOA) et ancien directeur de la Radio Bonesha ; M. Bob Rugurika, directeur de la Radio publique africaine (RPA) ; M. Patrick Mitabaro, journaliste à la Radio Inzamba et ancien rédacteur en chef de la Radio Isanganiro ; Mme Anne Niyuhire, journaliste à la Radio Inzamba et ancienne directrice de la Radio Isanganiro ; M. Arcade Havyarimana, journaliste à la Radio Umurisho et ancien journaliste à la Radio Isanganiro ; et M. Gilbert Niyonkuru, ancien journaliste à la RPA.

La Cour suprême devrait rendre son délibéré dans les 60 jours.

Ces douze défenseurs sont poursuivis dans le cadre du dossier dit RPS 100 pour « insurrection » et « organisation d’un coup d’Etat ». Ils sont accusés d’avoir « directement pris part à l’exécution et/ou coopéré directement à l’exécution de l’attentat dont le but était de changer le régime constitutionnel et d’inciter les citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat » à Bujumbura les 13 et 14 mai 2015 (fait prévus et punis par les articles 37, alinéa 1 et 586 du Code pénal burundais de 2009) ; « assassiné des militaires, policiers et civils » (article 213 du Code pénal) ; et « méchamment détruit et dégradé plusieurs édifices » (article 322 du Code pénal).

La fixation de ce dossier devant la Cour suprême vise notamment à rendre effective la spoliation des biens des douze défenseurs en exil, note FIDH.

Mettre fin au harcèlement

L’Observatoire invite les autorités burundaises à mettre un terme à tout acte de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre des douze défenseurs des droits de l’homme et à l’ensemble des défenseurs des droits humains au Burundi. Bujumbura est appelé à se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à ses articles 1, 5 (b) et 12.2.

Le pouvoir burundais doit se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Burundi.

Contraints à l’exil

Ces douze défenseurs des droits de l’homme accusés sont tous contraints à l’exil suite à la grave crise des droits fondamentaux qui a plongé le Burundi après l’annonce en avril 2015 par Pierre Nkurunziza, Président du Burundi, qu’il briguerait un troisième mandat, même si la Constitution du Burundi limite leur nombre à deux. C’est pourquoi de nombreux défenseurs ont dû fuir le Burundi.

En raison de leur exil, les accusés n’ont pas été auditionnés par le procureur, et ils sont dans l’impossibilité de comparaître physiquement devant la Cour suprême du Burundi. Par ailleurs, aucun avocat burundais n’a accepté d’assurer leur défense par peur de représailles. L’Observatoire estime par conséquent que le procès à leur encontre n’est pas en mesure de garantir leurs droits de la défense et à un procès équitable.

Par GKM