A l’occasion de la Journée Internationale de la langue maternelle : Les enfants congolais invités à l’identité culturelle

Le vendredi 21 février 2020, l’humanité a célébré la Journée Internationale de la langue maternelle. Une journée déclarée en 1999 par l’UNESCO. En République Démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, un atelier d’échanges a été organisé au centre culturel Boboto par l’observatoire des langues dirigé par le professeur Timothée Mukash Kalel, en collaboration avec le Centre de renforcement des capacités et d’études sur la santé, la population et le développement(CRESPOD). Au coursde cet atelier, M. Gabriel Kissala, directeur général du service central d’éducation à la vie(SCEV), a invité tous les enfants congolais à l’identité culturelle.

Langue maternelle : Premier instrument dans la vie

Pour Gabriel Kissala, il n’est pas possible qu’une personne vive sans connaître d’où elle vient, son origine, sa langue maternelle et sa culture. La langue maternelle est l’un des aspects les plus importants de cette culture. Une personne qui ne maîtrise pas sa langue maternelle ne s’intègre pas facilement dans sa communauté où elle a pris naissance, a-t-il encore déclaré, en précisant que la langue maternelle est le premier instrument de la communication dans la société. Et à ce titre, elle doit être maîtrisée par chaque enfant.

Cette charge revient d’abord aux parents qui doivent apprendre à leurs enfants la langue maternelle. Les enfants s’intéressent aussi cette langue maternelle si celle-ci est maîtrisée et pratiquée couramment par leurs parents.

Le directeur général du service central d’éducation à la vie(SCEV) a également indiqué qu’il revient à l’Etat congolais de promouvoir cela pour qu’il y ait échange au sein de la population. Etant donné que la langue maternelle constitue l’élément essentiel pour la communication. Cet exercice pourrait sensiblement contribuer à la culture de paix, à l’entente et la cohabitation des populations.

Le droit à l’usage de la langue maternelle

Une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d’utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans différentes circonstances de la vie. L’Institut International du Théâtre(IIT) soutient la résolution de l’UNESCO qui affirme que la reconnaissance et le respect pour la diversité culturelle dans le domaine du langage inspirent une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue, et que toute action qui favorise l’utilisation des langues maternelles sert non seulement a encourager la diversité linguistique et l’éducation multilingue mais sensibilise davantage à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde.

Il convient de rappeler que cette journée a été ouverte à Kinshasa par le conseiller du ministre de la Culture et des arts et marquée par le baptême du livre intitulé : « La dynamique démo linguiste dans les communes de Lemba et de Mont-Ngafula à Kinshasa(RDC) », l’œuvre du professeur Barthelemy Kalambayi.

Par Thony Kambila