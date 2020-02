Pour lever les sanctions imposées par le Comité de Genève : La RDC appelée à soumettre son rapport initial sur les droits des personnes handicapées

La Fédération Nationale des Associations des Personnes Handicapées du Congo (FENAPHACO) a insisté, vendredi 22 février, une fois de plus, sur la nécessité pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo de soumettre son Rapport initial sur l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2015 à 2019.

La FENAPHACO a formulé cette recommandation dans le Rapport National sur les Difficultés et les Problèmes des Personnes Vivant avec Handicap pour l’année 2019, publié dans la ville de Kinshasa. Dans ce rapport, la FENAPHACO appelle le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement et les gouverneurs de provinces à s’impliquer pour la mise en place d’une stratégie nationale d’une politique nationale claire sur le handicap ;

la mise en place d’un Conseil National Multi Sectoriel sur le Handicap ou tous les départements ministériels doivent être représentés ; la mise en place d’un Bureau de Handicap dans tous les départements ministériels ; la nomination d’un conseiller principal chargé des questions du handicap dans les cabinets de chacune de ces autorités ; le rattachement du ministère des Personnes handicapées à la Présidence de la République ou à la Primature ; la nomination, par tous les gouverneurs de provinces, des ministres provinciaux en charge de Questions des personnes vivant avec handicap (PVH), dans leurs Gouvernements respectifs.

Adoption de la loi sur les droits des PVH par le Parlement

Avant cette conclusion, la FENAPHACO a énuméré les problèmes réels des personnes vivant avec handicap du Congo en 2019. Ensuite, elle demande aux autorités précitées, ainsi qu’à ses partenaires techniques et financiers d’œuvrer pour l’adoption par le Parlement de la République de la loi portant participation, promotion et protection des droits des personnes handicapées ; la mise sur pied d’un Programme National pour l’Appui à l’Education des PVH ;

la mise sur pied d’un Programme National pour la Santé des PVH ; la mise sur pied d’un Fonds National pour l’Encadrement et la Promotion des Activités des PVH ; la mise sur pied d’un Programme National pour l’Appui et la Réhabilitation des Infrastructures des PVH ; la mise sur pied d’un Programme National pour la Sensibilisation, la Prévention et la Lutte contre le VIH/SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST), le paludisme, la tuberculose et la santé de la reproduction en milieu des PVH ;

la promotion du micro entrepreneuriat en milieu des PVH ; la mise sur pied d’un Programme National pour l’Alphabétisation des PVH ; l’acquisition des matériels de la coupe et couture , de l’informatique, de la cordonnerie et de la coiffure pour la formation professionnelle des PVH en vue de les rendre utiles à la société.

Pharmacies communautaires pour PVH

Dans le même ordre d’idées, la FENAPHACO invite les autorités du Congo Démocratique à veiller à ce que le pays soit doté d’équipements médicaux et de produits pharmaceutiques pour la prise en charge des soins de santé des PVH ; de pharmacies communautaires pour PVH et puisse continuer et parachever le projet de la création de la clinique pédiatrique pour enfants vivant avec handicap mental à Kasangulu et à Kikwit ; de matériels pour la mobilité des PVH (en l’occurrence des chaises roulantes, béquilles, chaussures orthopédiques etc) ; d’habits, chaussures, jouets, ustensiles de cuisine pour PVH ; de financements pour la prise en charge des frais scolaires pour enfants handicapés ; de financements pour la prise en charge des frais académiques pour handicapés ; de financements pour la prise en charge des frais de maternité des femmes handicapées au Congo et pour la prise en charge des soins de santé des PVH. Enfin, la FENAPHACO sollicite les contributions financières des hommes et des femmes de bonne volonté pour résoudre certains problèmes extrêmement urgents auxquels les PVH sont confrontés.

Par Marcel Tshishiku