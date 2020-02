A quelques jours de sa prestation : La diaspora congolaise divisée sur le concert de Fally Ipupa à Paris

Le chanteur Fally Ipupa se produit le vendredi 28 février à AccorHotels Arena (ex Palais Omnisport de Paris-Bercy). Ce sera le premier concert d’un artiste musicien de Kinshasa depuis seize ans, à la suite de la décision des « combattants » contre toute production scénique des musiciens congolais à l’étranger.

La tension monte d’un cran au sein de la diaspora congolaise, de plus en plus divisée quant à la tenue ou pas de ce spectacle. D’un côté, certains rd congolais veulent voir Fally Ipupa se produire. De l’autre, des « combattants », conduit par la fameux Boketsu 1er, s’opposent à ce concert et menacent même de s’en prendre physiquement à l’artiste-musicien et à son équipe s’ils les défient en se produisant quand même.

La tension monte

Pour sa part, Fally Ipupa reste déterminé pour cette production. Aussi a-t-il lancé un message aux « combattants » en ces termes : « J’ai joué à Beni et à Butembo devant un public important, j’ai offert une ambulance à Bukavu. La musique est jouée à Beni, des bars fonctionnent sur place, malgré les tueries.

Je ne pense pas que quelqu’un qui n’a jamais été à Beni peut prétendre aimer cette population plus qu’une personne qui a déjà fait des actions là-bas. Vous ne pouvez rester devant votre ordinateur à 8 mille km de là où se produit les faits, pour prétendre aimer cette population meurtrie. Ça, c’est se moquer d’eux ». Et il a ajouté : « Les «combattants» empêchent les chanteurs qui viennent de Kinshasa de se produire en Europe parce que ces derniers sont faibles.

Qu’ils essaient d’empêcher les concerts des artistes comme Maître Gims, Dadju, Hiro, et d’autres qui sont aussi Congolais pour qu’on voie la suite. Laissez venir les mélomanes qui veulent écouter la musique ce vendredi 28 février à Accor Hotels Arena, c’est aussi la démocratie. Là où votre liberté s’arrête, commence celle de l’autre. Vous avez le droit de ne pas assister à mon concert… ».

Un boycott de 16 ans

Pour rappel, cela fait plus de 16 ans que les artistes musiciens de la République démocratique du Congo, spécialement de Kinshasa, ne prestent plus à l’étranger à cause du phénomène « combattants ». Et malgré le changement de régime, le président Félix Tshisekedi ayant succédé à Joseph Kabila au pouvoir, certains combattants continuent de troubler les prestations des musiciens congolais à l’étranger, surtout en Europe.

Par YHR