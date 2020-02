Lutte contre la corruption et l’impunité : Des sanctions réclamées contre Dan Gertler et ses complices en RDC!

La demande est formulée par des ONG membres de la plate-forme « Le Congo n’est à vendre » qui exigent aussi un audit indépendant des entités étatiques ayant conclu des contrats avec ce milliardaire soupçonné d’avoir bâti sa fortune en RD Congo à travers des transactions minières et pétrolières opaques

Par YHR

Les ONG de la plate-forme « Le Congo n’est pas à vendre » demandent aux autorités de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles le président Félix Tshisekedi, des sanctions contre Dan Gertler, l’homme d’affaires israélien proche de l’ancien président Joseph Kabila.

Selon le site lalibre.be, ces ONG réclament « le gel de tout compte en banque appartenant » au milliardaire, propriétaire de plusieurs concessions minières et de blocs pétroliers en RD Congo. Les ONG réclament également un « audit indépendant » des entités étatiques ayant conclu des contrats avec l’intéressé.

Des comptes bancaires gelés aux États-Unis

Il n’y a pas qu’en RDC où cet homme est sujet à controverse. Aux USA, Dan Gertler est soupçonné de corruption. D’ailleurs en décembre 2017, tous ses comptes bancaires aux États-Unis ont été gelés. Le département d’Etat le présente comme ayant bâti sa fortune « à travers des transactions minières et pétrolières opaques et corrompues ».

Washington accuse aussi ce proche de l’ancien chef d’Etat, Joseph Kabila, d’avoir fait perdre à la RDC « 1,36 milliard de dollars entre 2010 et 2012 », en « sous-évaluant les actifs miniers vendus à des sociétés off-shore » qui lui sont liées.

L’ambassadeur américain à Kinshasa Mike Hammer a salué sur Twitter cette initiative, qu’il a qualifiée d’effort « louable » contre « ceux qui agissent contre le bien public congolais ». Lors de sa visite en RDC il y a 15 jours, Peter Pham, l’envoyé spécial étasunien pour les Grands Lacs, avait insisté sur le fait que Washington était prêt à aider la RD Congo à lutter contre la corruption et l’impunité.

Mi-décembre, le gouvernement congolais avait décidé de geler les avoirs d’un homme d’affaires libanais, propriétaire d’une boulangerie industrielle de Kinshasa, en application de sanctions du Trésor américain qui l’accuse de financer le Hezbollah.

Créance de Gertler sur la Gécamines reconnue par le tribunal de commerce de Lubumbashi

Peu avant de passer sous sanctions américaines en décembre 2017, Dan Gertler a prêté 128 millions d’euros à la société minière congolaise Gécamines.

La Gécamines a expliqué avoir refusé de rembourser son prêt « en raison des sanctions économiques » contre cet homme d’affaires. En novembre, le tribunal de commerce de Lubumbashi a pourtant reconnu la créance de Gertler sur la Gécamines.

Avec la réforme de la justice que le nouveau pouvoir en RDC vient de lancer , comme en témoigne la nomination de nouveaux magistrat par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout porte à croire que la lutte contre la corruption et l’impunité vient de franchir un pas important en RDC.