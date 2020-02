Lors d’un atelier organisé du 25 au 28 février à Kinshasa : L’élaboration des plans de travail conjoints 2020-2021 des Nations Unies en RDC entamée

Ces plans de travail faciliteront la mise en œuvre du Plan-Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2020-2024

Par Marcel Tshishiku

Le processus d’élaboration des plans de travail conjoints 2020-2021 de l’Equipe Pays des Nations Unies en RDC pour la mise en œuvre du Plan-Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2020-2024 a été lancé, hier mardi, lors de l’ouverture d’un atelier organisé du 25 au 28 février à Kinshasa, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (OPNUD).

Dans son discours d’ouverture de ces travaux, le secrétaire général au Plan, Daniel Epembe, a, au nom de la Vice-Première ministre, ministre en charge du Plan empêchée, expliqué que la formulation d’un cadre d’assistance pays constitue un exercice important pour le développement de la RDC, et que cet exercice permet au pays de s’inscrire dans la nouvelle manière de travailler pour renforcer la synergie entre les acteurs œuvrant dans les domaines humanitaire, de développement et de règlement des conflits, afin d’aboutir à plus de résultats.

Dans cet ordre d’idées, le secrétaire général au Plan a souligné que le cadre stratégique d’intervention du Système des Nations Unies s’aligne sur les piliers du Plan National Stratégique pour le Développement (PNST), ainsi que sur les différents axes sectoriels, en commençant par les plus prioritaires susceptibles de faciliter l’accélération de la marche vers les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les 5 piliers du PNSD

« En effet, un petit exercice de réflexion nous amène à comprendre que le premier pilier du PNSD relatif à la valorisation du capital humain, au développement social et culturel, couvre parfaitement tout l’axe 3 du Plan-Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2020-2024 qui a trait à l’accès aux services sociaux de base et assistance humanitaire.

De même, il y a lieu de considérer aussi comme acquits le rapprochement entre le pilier 2 du PNSD sur le renforcement de la bonne gouvernance, la restauration de l’autorité de l’Etat et la consolidation de la paix et l’axe 1 du Plan-Cadre intitulé Consolidation de la paix, respect des droits de l’homme, protection des civils, cohésion sociale et démocratie », a encore déclaré le secrétaire général, avant de conclure :

« Il en est de même de l’axe 2 de ce même Plan sur la croissance économique inclusive, le développement agricole, la capture du dividende démographique, la protection sociale et la gestion durable des ressources naturelles qui se recoupe correctement avec les piliers 3, 4 et 5 du PNSD. Ceux-ci portent respectivement sur la consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation de l’économie d’abord ;

l’aménagement du territoire et la reconstruction et modernisation des infrastructures ensuite, ainsi que l’environnement, le développement durable et équilibré. » Le discours de bienvenue à l’atelier a été prononcé par le secrétaire général à la Coopération internationale, Vincent Musambya Sanganya, à l’attention du représentant du coordonnateur résident du Système des Nations Unies, des chefs de coopération du Système des Nations Unies, des représentants des organismes de coopération bi et multilatérale, sans oublier les représentants de la société civile.