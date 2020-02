Les violences refont surface dans les stades

Depuis un certain temps, les démons de la violence hantent à nouveau nos stades lors des rencontres du championnat de la Linafoot. Ces actes répréhensibles sont commis par certains supporters qui se livrent à des voies de fait soi-disant pour exprimer leur mécontentement. Accusant les arbitres de complaisance ainsi que les autorités du football de complicité, ces supporters vont jusqu’à vandaliser le stade des Martyrs de la Pentecôte, malgré le code de bonne conduite signé par les représentants de leurs clubs.

Les premiers cas sensibles ont commencé à être recensés lors de la rencontre opposant le Fc Renaissance du Congo à la formation de Maniema Union. Après le match nul d’un but partout, des supporters se sont livrés aux actes de vandalisme dans et autour du stade. Plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés dont la casse de la voiture d’un journaliste sportif et membre de la commission de communication de la Linafoot.

Ensuite, le dimanche 23 février 2020 lors du derby kinois opposant le DCMP à l’As V.Club, les occupants de la tribune d’honneur ont vécu l’enfer pendant la mi-temps. En effet, juste après le but d’égalisation marqué par Ricky Tulenge, les supporters du DCMP ont balancé des pots d’urine, des bidons et sachets d’eau ainsi que des cailloux vers la tribune d’honneur et vers les éléments de la police commis à la sécurité de l’aire de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, certains supporters ont tenté d’empêcher, à la fin du match, les joueurs de deux clubs de regagner les vestiaires en balançant les projectiles vers l’entrée manquant de justesse d’en blesser plusieurs.

Révision du dispositif sécuritaire des matches

Cette insécurité qui refait surface dans les stades congolais inquiète plusieurs observateurs qui demandent à la Ligue Nationale de Football (Linafoot), organisateur du championnat national, de revoir avec la Police Nationale Congolaise (PNC) le système de sécurité mis en place lors des rencontres sportives.

Le système actuel ayant montré ses limites, la nécessité d’en créer un autre adapté à la situation actuelle s’impose. Parmi les solutions proposées, on peut noter celles de l’augmentation de l’effectif des policiers commis à la sécurité des matches dits sensibles ainsi que le renforcement des capacités de ces éléments des forces de l’ordre.

Les sanctions

Plusieurs amoureux du ballon rond plaident pour le renforcement des sanctions prévues dans le règlement du championnat de la Linafoot, afin de décourager les auteurs de violences dans nos stades. En plus des pénalités financières visant généralement les clubs, certains observateurs demandent à l’organisateur du championnat national d’imposer des matches à huit-clos pour les clubs dont les supporters ont été identifiés parmi des semeurs des troubles. Et les récidivistes devront être carrément exclus de leurs clubs.

Par Armando Mananasi