L’humanité a célébré la Journée mondiale des ONG

Le jeudi le 27 février 2020, l’humanité entière a célébré la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Cette journée qui a pris une dimension internationale le 27 février 2014 avec sa reconnaissance par l’ONU a été imaginée par un étudiant en 2009, puis reconnue par 12 pays situés autour de la Mer Baltique en 2010.

Déclarées d’utilité publique, les organisations non gouvernementales (ONG) ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine (les droits de l’Homme), et donc de se dresser face aux injustices, parfois même à leurs risques et périls.

ONG en RD Congo

En République Démocratique du Congo, des ONG ont dernièrement demandé au Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi d’instruire la saisie et le gel des biens appartenant à Dan Gertler.

Associées à la campagne « Le Congo n’est pas à vendre », ces ONG ont écrit à Félix Tshisekedi pour solliciter des mesures conservatoires contre des entités se trouvant sous sanctions américaines. Ceci, afin de limiter le risque de pratiques illicites qui pourraient porter préjudice aux finances publiques du pays.

Elles saluent les mesures conservatoires de décembre 2019 prises contre M. Saleh Assi et sa société congolaise Pain Victoire, tous deux sous sanctions américaines. Ces organisations demandent à l’actuel chef de l’Etat de prendre des mesures similaires vis-à-vis de l’homme d’affaires Dan Gertler et ses sociétés affiliées.

Elles rappellent que le réseau de Dan Gertler est accusé par le Département du Trésor américain « non pas d’activités néfastes à l’étranger, mais bien de nuire aux caisses de l’État congolais et à sa bonne gouvernance. Selon le Trésor américain, Dan Gertler a été sanctionné pour avoir amassé sa fortune à travers des transactions minières et pétrolières opaques et corrompues, faisant perdre au Congo jusqu’à 1,4 milliards de dollars entre 2010 et 2012, selon un rapport de l’Africa Progress Panel».

Concrètement, ces ONG demandent à Félix Tshisekedi d’instruire la saisie et le gel des biens appartenant à Gertler, y compris et sans délai, le gel de tout compte en banque lui appartenant, d’ordonner aux sociétés étatiques de suspendre toute éventuelle transaction en cours de négociation avec Gertler et ses sociétés affiliées. Elles suggèrent aussi aux nouvelles autorités du pays de bien vouloir commanditer un audit indépendant de tous les contrats et transactions impliquant cet homme d’affaires.

La journée mondiale des ONG

On peut légitimement se poser la question de l’utilité de cette journée, dans la mesure où de nombreuses organisations bénéficient déjà d’un éclairage médiatique important au travers de la cause qu’ils défendent.

Ce serait oublier la multitude de petites organisations qui, pour œuvrer dans l’anonymat, n’en font pas moins un travail indispensable.

Leur consacrer une journée mondiale, c’est donc reconnaître leur caractère incontournable et rendre hommage à tous leurs membres qui travaillent en permanence dans les zones les plus exposées de la planète.

Par Thony Kambila