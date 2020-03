Mort du Général Kahimbi : l’autopsie va trancher !

Les résultats de cette analyse permettront, on l’espère, de connaître la vérité sur la cause réelle du décès étrange de cet officier militaire proche de Joseph Kabila

Par DMK

Le mystère reste entier sur les circonstances réelles de la mort, depuis le vendredi dernier, du général Delphin Kahimbi, officieusement chef des renseignements militaires, alors que cet officier ,considéré comme un proche de Joseph Kabila, venait d’être suspendu de ses fonctions et était assigné à résidence. Le général Kahimbi, à en croire les sources officielles, a été retrouvé mort à son domicile de Kinshasa vendredi matin.

Pour faire toute la lumière sur cette affaire, comme l’a aussi exigé le président de la République et commandant suprême des Forces Armées de la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une enquête vient d’être ouverte. Et à en croire un haut responsable militaire joint par RFI et qui s’est exprimé sous réserve d’anonymat, une autopsie a été également demandée dans le même cadre.

Versions contradictoires

En attendant de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition de l’ex-chef de renseignements des FARDC, les versions divergent déjà à ce sujet. Selon son épouse jointe le même jour par un correspondant de RFI à Kinshasa, le général Delphin Kahimbi a été victime d’une crise cardiaque le matin à son domicile. » Le temps de s’absenter de la pièce pour un petit moment, je l’ai retrouvé affalé « , explique Brendha Kahimbi, épouse de l’illustre disparu.

Toutes les tentatives de réanimation ont été vaines, a poursuivi l’épouse. Conduit à l’hôpital, le général Kahimbi a rendu l’âme. Mais, cette version est loin de correspondre avec celle donnée à RFI par une fille présentée comme une des progénitures du défunt.

Selon elle, un pagne aurait été trouvé au cou du corps sans vie de l’officier à sa résidence !

Face à ces versions contradictoires, il ne reste plus qu’à attendre les conclusions d’une enquête sérieuse et les résultats de l’autopsie demandée pour éclairer l’opinion nationale sur la cause réelle du général Kahimbi. Les autorités militaires congolaises, à en croire la source citée par RFI, ont laissé entendre que les conclusions de l’enquête diligentée feront l’objet d’un communication ultérieure.

Au moment de sa mort, le chef de renseignements militaires était en résidence surveillée chez lui, sous la responsabilité du parquet militaire. Pas donc de spéculation à ce stade, prévient l’armée congolaise, alors qu’un député national de FCC, plate-forme politique dirigée par l’ancien chef d’Etat Joseph kabila, parle » d’une disparition brutale qui met à mal l’équilibre fragile des institutions du pays « .

Chef de renseignement militaire, le général Delphin Kahimbi avait été convoqué à plusieurs reprises avant sa mort subite, pour répondre à plusieurs accusations. Il s’agirait, selon certaines versions, de liens avec des groupes armés, ou de tentative de déstabilisation… Selon des sources de la présidence aux chancelleries citées par RFI, l’homme avait même été suspendu.

Le porte-parole de l’armée reconnaissait lui qu’une enquête avait été ouverte sur les allégations le concernant. Une semaine avant toutes ces péripéties,, le général avait été empêché de se rendre en Afrique du Sud pour, avait-il dit, y poursuivre des soins médicaux.

Alors que l’affaire continue à faire couler de l’encre et la salive dans divers milieux à Kinshasa, la classe politique et la société civile appellent à une enquête sérieuse sur cette disparition. Une mort que quelques proches de l’ex-chef d’Etat qualifient déjà de » suspecte » et d’ » étrange « .

» Suspecte » et » étrange «

L’opposition congolaise ne cache pas non plus son étonnement. Pour la députée nationale Eve Bazaïba Masudi, cette mort parait étrange. » Nous tous, nous attendions aujourd’hui son audition et à la place c’est l’information de sa mort. Une personne poursuivie, soupçonnée d’activités subversives contre la République, si cette source d’information disparait comme ça avant son audition, ça inquiète un peu. L’a-t-on fait taire ? On ne sait pas « , s’est exclamée la députée MLC qui exige aussi une enquête indépendante.

Même son de cloche de la part de l’activiste Georges Kapiamba, de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ), qui regrette que le disparu qui était sous sanctions internationales ne puisse plus faire face à la justice. » Nous regrettons, avec les victimes, le fait qu’il soit parti avec tous les secrets, toute la vérité qu’il aurait dû expliquer devant un juge compétent. C’est aussi une perte énorme pour la lutte contre l’impunité parce que sa version des faits aurait pu permettre à la justice d’identifier les auteurs et les complices de toutes les violations graves des droits de l’homme. »

Le parcours de Delphin Kahimbi

Il est à peine âgé d’une vingtaine d’années lorsqu’il s’engage dans la rébellion de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), de Kabila père. Il sert alors comme opérateur radio auprès de Joseph Kabila. Une formation militaire commune en Chine, peu après la chute de Joseph Mobutu en 1997, va renforcer les liens d’amitié entre Joseph Kabila et Delphin Kahimbi. Le jeune ressortissant du Sud-Kivu va alors effectuer toute sa carrière militaire sous l’ombre tutélaire de Joseph Kabila.

Mais son nom n’apparaît pour la première fois dans l’actualité qu’en 2006. Il est alors commandant adjoint des FARDC dans le Nord-Kivu. Fidèle au président Joseph Kabila, il prend deux ans plus tard la tête des opérations militaires contre les dissidents du CNDP du général Laurent Nkunda. De là datent les premières accusations de violations des droits de l’homme contre lui.

Après un passage par le programme DDR, il devient chef d’état-major adjoint des FARDC en charge des très redoutés renseignements militaires en 2013. Il fait désormais partie des piliers du régime Kabila, ce qui lui vaudra d’être sanctionné par l’Union européenne dès 2016 pour son rôle dans la » structure de commandant » responsable notamment de la violente répression à Kinshasa la même année.

» Homme ouvert à la discussion et bon enfant » selon ceux qui le connaissaient bien, il est décrit comme » l’homme de l’ombre » par ses détracteurs qui voyaient sa » main derrière tous les mauvais coups » dans le pays. L’arrivée au pouvoir en 2019 de Félix Tshisekedi n’y avait rien changé, le général Kahimbi avait gardé son poste à la faveur de l’accord de gouvernement entre Joseph Kabila et son successeur.