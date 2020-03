Inquiétudes de la CENCO face aux risques d’implosion de la coalition au pouvoir

La Conférence Episcopale Nationale du Congo(CENCO) a tenu, le mardi 02 mars 2020, un point de presse au cours duquel la CENCO a exprimé ses inquiétudes face au risque d’implosion qui plane sur la coalition au pouvoir.

Ce point de presse intervient trois jours seulement après la réunion du comité permanent tenue à Kinshasa du 24 au 28 février 2020.

Rencontre au cours de laquelle les prélats se sont penchés non seulement sur le troisième congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi, mais aussi sur la situation sociopolitique que traverse le pays. Dans un message intitulé : « Coalition pour quoi faire ?, on reconnait un arbre à ses fruits», les prélats catholiques ont rappelé qu’entant que pasteurs, ils doivent veiller au bien-être de la population et accompagner les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques, pour que ceux-ci s’acquittent consciencieusement de leur mission au service du peuple.

Beaucoup de problèmes sans solutions

Selon les princes de l’Eglise catholique romaine, un an après l’alternance au sommet de l’Etat, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. La tension préoccupante couvant au sein de cette coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l’appareil politique, alors que le peuple continue à croupir dans la misère.

Selon les Evêques, beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solutions adéquates, pendant que le pays est pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte.

Enrichissement scandaleux

Les Evêques se disent inquiets d’assister à un enrichissement injustifiable et scandaleux d’une poignée d’acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et les détournements du denier public persistent. Le comble, disent-ils, est que ces détournements sont l’œuvre de ceux-là mêmes qui sont appelés à être les garants du bien commun. L’inquiétude c’est aussi suite à la persistance de l’insécurité généralisée sans l’Est du pays, semée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

La CENCO s’inquiète également du fait que malgré la pétition qu’elle avait initiée avec l’ECC et qui avait recueilli plus de deux millions de signatures, les élections locales qui devaient garantir la proximité et la redevabilité des Gouvernants à la base, semblent être renvoyées aux calendes grecques. Il en est de même des réformes souhaitées avant ces élections et qui ne sont pas encore entamées.

La CENCO salue toutefois quelques initiatives

Malgré ces inquiétudes, les Evêques de la CENCO félicitent toutefois le peuple congolais d’avoir œuvré pour l’alternance au pouvoir comme expression de la démocratie. La lutte, même au prix du sang, a été menée pour l’amélioration des conditions de vie et l’avènement d’un Etat de droit.

Ils saluent les initiatives des gouvernants qui vont dans le sens du service du peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l’enseignement de base, les efforts de régularisation de la paie des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté. Ils notent aussi des avancées significatives sur le plan de décrispation politique et de libéralisation de l’espace médiatique.

Sur le plan diplomatique, la RD Congo retrouve progressivement sa place sur l’échiquier international, sans oublier l’Accord-cadre entre le Saint Siège et la RDC sur des matières d’intérêt commun au bénéfice du peuple.

Exhortations

Au Chef de l’Etat, la CENCO l’exhorte à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l’insécurité ; d’œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption ainsi que la dépolitisation de l’appareil judiciaire et de l’administration publique ; de veiller à ce que les enquêtes amorcées sur les détournements des deniers publics ne soient pas un leurre, mais qu’elles aboutissent à des résultats palpables pour l’intérêt du pays. Ces exhortations ont été adressées aussi aux élus du peuple, au Gouvernement, à la communauté internationale et au peuple congolais, chacun en ce qui le concerne, à prendre ses responsabilités.

Changement de mentalités

Les Evêques ont conclu en soulignant que la RD Congo n’est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences et dans tant d’autres maux et antivaleurs. Selon la CENCO, le peuple congolais attend de la Coalition au pouvoir, l’amélioration de ses conditions de vie. Mais, cela ne pourra se réaliser qu’avec le changement de mentalités, de cœurs et de pratiques.

Par Thony Kambila