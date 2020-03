En perspective de la Journée internationale des femmes : La Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique lance l’Initiative pour les jeunes championnes d’Afrique

En perspective de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, la Directrice régionale de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, a lancé l' »Initiative pour les jeunes championnes d’Afrique », en partenariat avec le programme des Volontaires des Nations-Unies.

Cela entre dans le cadre de son engagement de soutenir la prochaine génération de femmes leaders en Afrique selon l’esprit du thème de cette journée, à savoir « Je suis de la Génération égalité: levez-vous pour les droits des femmes ». Dans son message vidéo, Dr Matshidiso a indiqué que dans les mois à venir, environ 100 volontaires des Nations Unies recrutés aux niveaux national et international seront mobilisés au sein de la Région africaine, en ciblant particulièrement les jeunes femmes des pays du sud, afin d’encourager l’égalité et l’autonomisation.

« Les candidates sélectionnées travailleront dans des domaines techniques, comme la santé de la famille, la nutrition, la prévention et la maîtrise des maladies, la gestion de l’information et l’innovation, la communication, les relations extérieures, la gestion et l’administration générale », a-t-elle informé.

Selon toujours la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, cette initiative arrive à point nommé pour la région africaine, avant de signifier que « nous sommes engagés à instaurer la parité hommes-femmes au sein du personnel de l’OMS. Mais malgré les progrès réalisés dans ce sens, beaucoup reste à faire ». Aujourd’hui, ajoute-t-elle, les femmes représentent 33% de son personnel, contre 27% en 2015.

Encourage les femmes à postuler

Dr Matshidiso a également encouragé les femmes à postuler aux emplois ouverts au Bureau régional de l’Afrique, car les candidatures féminines ne représentent qu’un quart des postulants. A l’en croire, ils veillent au renforcement des capacités du personnel féminin en service à l’OMS. Raison pour laquelle, dit-elle, à titre d’exemple, un appui a été apporté à la formation d’une équipe entièrement composée de femmes grâce à leur programme de formation aux fonctions de direction.

Et d’ajouter: « nous avons mis en place un programme d’encadrement et d’appui et avons désigné une équipe chargée de réfléchir aux moyens de rendre les opportunités d’emploi dans la Région africaine de l’OMS plus attrayantes pour les femmes ».

Elle a fait savoir, par ailleurs, qu’il faudra œuvrer ensemble pour accorder une autonomie suffisante aux femmes, notamment en renforçant leurs capacités au moyen de ressources plus efficaces que les formations traditionnelles, en agissant sur les pesanteurs sociales et en accompagnant la prochaine génération de jeunes filles.

« L’égalité entre les hommes et les femmes est désormais une priorité pour la santé et le bien-être des générations futures. Femmes et hommes, filles et garçons, nous gagnerons tous à investir dans l’égalité », a conclu Dr Matshidiso.

Par Tantia Sakata