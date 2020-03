En marge du mois de la femme : L’ONG CAFEFA appelle à la dépolitisation des entreprises publiques

Au cours d’un point de presse tenu à Kinshasa le mercredi 4 mars 2020, Me Nicole Bondo Mwaka, coordonatrice nationale de l’ONG Carrefour des femmes et famille (CAFEFA) a rappelé que l’année 2020 sera déterminante pour son organisation qui entend mener plusieurs actions en marge du mois de la femme. L’avocate et défenseur des droits de l’homme a lancé également les activités de la 5eme action internationale de la marche mondiale des femmes en RDC.

Cette marche mondiale des femmes, selon Me Nicole Bondo Mwaka, s’articule autour de la lutte contre toutes les formes d’inégalités et de discrimination à l’égard des femmes. C’est cela même qui justifie le choix du thème pour l’édition 2020 : » Résistons pour vivre, marchons pour transformer « .

A en croire Nicole Bondo, 2020 est une année de grandes actions féminines à travers le monde, » car, nous célébrons le 110ème anniversaire de la déclaration de la JIF, le 25ème anniversaire de la déclaration de Beijing. Cette 5eme action internationale de la marche mondiale des femmes est une occasion pour revisiter le statut de la femme congolaise, tout en reliant nos luttes au niveau local à la face globale du féminisme « , a-t-elle précisé.

Pour elle, le 8 mars 2020 est considéré comme une journée marquant le lancement de la 5ème action, qui ira jusqu’au 17 octobre 2020, date de sa clôture. Une journée unique qui sera dédiée à une grande marche des femmes. » Nous serons dans les rues pour dénoncer les violences faites aux femmes, afin de valoriser le travail de cette dernière depuis près de 60 ans d’accession à l’indépendance de notre pays « , a déclaré la présidente de l’ONG CAFEFA.

Pour y parvenir, l’ONG CAFEFA a mis en œuvre plusieurs stratégies liées à des actions de sensibilisation en passant par des théâtres, des plaidoyers auprès des autorités, des émissions radio télévisées pour porter haut, la question du statut de la femme congolaise.

Dépolitiser les entreprises publiques

La coordonatrice nationale de l’ONG Carrefour des femmes et famille dit suivre de près les discussions engagées entre FCC et CACH au sujet du partage des responsabilités dans les entreprises publiques. A ce sujet, elle a lancé un appel pressant à la coalition au pouvoir pour tenir aussi compte de compétences des femmes dans la mise en place des animateurs des entreprises publiques.

Me Nicole Bondo Mwaka appelle à la dépolitisation des entreprises publiques qui, fait-elle remarquer, sont les biens de tout le monde. Pour elle, il ya des femmes congolaises qui ont une compétence incontestable pour diriger les entreprises de l’Etat au même titre que les hommes.

Faire un plaidoyer pour renforcer le rôle et la place des femmes en RDC

Le CAFEFA avait lancé officiellement les préparatifs de la 5ème action internationale de la Marche Mondiale des Femme 2020, le mardi 20 août 2019 à Kinshasa avec objectifs de faire un plaidoyer international et national pour renforcer le rôle et la place des femmes en RDC et porter l’écho le plus loin possible, pour réveiller la conscience de toutes les femmes du monde sur ce qui est en train de se dérouler en RDC en ce qui concerne sa situation.

Ces préparatifs consistaient également à dénoncer la violence dont sont victimes les femmes, la culture de viol, les attaques à la vie et les villes et territoires qui provoquent des migrations internes et externes.

Il était question pour Me Nicole Bondo de construire des actions de solidarité et des alliances contre la discrimination dont sont victimes les femmes, les filles et réclamer les droits politiques, économiques et sociaux. Il s’agit, pour elle, de réclamer de la part des politiques, un changement de cap, à engager d’urgence, afin d’arrêter immédiatement les catastrophes sociales et environnementales.

En effet, la Marche mondiale des femmes 2020 a pour objectifs d’éliminer la pauvreté et la violence envers les femmes. Cette marche se basera plus spécifiquement sur les thèmes de paix et démilitarisation, trafic sexuel, les droits des lesbiennes, alternatives économiques féministes, alliances et mondialisations et communications.

CAFEFA au front de la promotion et la défense des droits des femmes en RDC

Le Carrefour des femmes et familles (CAFEFA) est une association sans but lucratif engagée de manière effective depuis plusieurs années dans la promotion et la défense des droits des femmes en RDC. Membre de la maison des droits de l’homme depuis 2007, CAFEFA est effectif sur terrain dans les provinces de Kinshasa et Kongo Central.

A travers le Collectif des organisations de la base pour la marche mondiale des femmes qui compte plus de 34 structures de la société civile, le CAFEFA assure le leadership de cette rencontre à Kinshasa en 2010.

En 2015, en raison des problèmes particuliers liés à l’organisation des activités en lien avec la marche mondiale des femmes, le CAFEFA a mené des actions silencieuses.

Le 17 mars prochain, le CAFEFA entend organiser une marche silencieuse à Kinshasa pour soutenir les victimes de viol.

Par GKM