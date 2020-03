Mme Valérie Kabanga: « la femme doit se lever pour défendre ses droits»

Avocate au barreau de Kinshasa/Matete, Mme Valérie Kabanga Kalala est licenciée en droit privé et judiciaire à l’Université Protestante du Congo. Fondatrice de l’Ong la « Ligue Congolaise de Défense des Droits des Consommateurs » (LICODEC), cette épouse et mère de plusieurs enfants est également femme politique. Elle fut candidate malheureuse à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, lors de l’élection de décembre 2018.

En perspective de la Journée internationale des femmes, elle a bien voulu réagir sur plusieurs questions qui touchent la femme lors d’une interview accordée au journal « La Tempête des Tropiques » et à la chaîne Canal Numérique Télévision (CNTV).Par rapport au thème national: « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de la femme », Maitre Kabanga a signifié que la femme doit être la première personne à se lever pour défendre ses droits.

« Si aujourd’hui, il existe la journée du 8 mars dédiée à la femme, c’est parce qu’il y a eu des femmes qui se sont battues jusqu’à obtenir gain de cause. Raison pour laquelle, les Congolaises doivent comprendre que la lutte pour la promotion des droits des femmes continue et elles ne doivent pas baisser les bras », a-t-elle déclaré. La juriste est d’avis qu’en restant toujours dans leur position des combattantes, les femmes de la République démocratique du Congo vont encore arracher d’autres libertés.

La première actrice de la parité reste la femme

Concernant la non application de la parité au niveau professionnel dans le pays, Me Kabanga a signifié que la première actrice de cette parité reste la femme. « Elle doit continuer à se battre parce qu’actuellement, la femme représente près de 18 % au sein du Gouvernement sur le 50% prévu dans la constitution. Comprenez qu’au lieu d’avancer, il y a une stagnation ».

Bien que la République a déjà franchi un pas, elle pense qu’on ne doit pas rester sur place mais plutôt avancer et lutter pour cette liberté professionnelle favorisant l’autonomisation de la femme. Cette autonomisation passe également par la formation de la femme.

C’est ainsi que cette femme politique a salué la gratuité de l’enseignement primaire qui donne la possibilité aux petites filles se trouvant dans les milieux ruraux de pouvoir aller à l’école.« La formation pour la jeune fille est très primordiale, et la femme doit accepter de se laisser former en vue d’améliorer son propre niveau de vie et de celui de son entourage», a-t-elle ajouté.

S’agissant de la violence sexuelle que subissent les femmes à l’Est du pays, l’avocate a regretté le fait que celles qui endurent cela sont pourtant porteuses de l’humanité. « Nous décrions formellement et vivement toutes ces choses », a-t-elle insisté. L’intervenante a demandé aux autorités nationales de prendre leur responsabilité pour que toutes les personnes qui sont en train de violer les droits de l’homme répondent de leurs actes devant les instances judiciaires.

Déterminer à servir sa patrie

Mme Kabanga Kalala a, par ailleurs, assuré qu’elle avait déposé sa candidature à la députation nationale lors de l’élection de décembre 2018 dans le but de servir sa patrie, étant convaincue d’apporter un changement au travers sa petite contribution. Son combat, poursuit-elle, est de militer pour une justice équitable et pour tous ainsi que pour une formation accessible à tous.

En parlant de cette expérience, la praticienne du droit a évoqué certaines difficultés rencontrées sur terrain, notamment le fait que la population ou la base n’était pas forcément intéressé par le discours mais avait plutôt besoin d’obtenir plus de dons de la part des candidats.

Malgré cela, Mme Kabanga dit avoir tiré un bon nombre de leçons, à savoir le contact tissé avec sa base et le fait de palper les problèmes socio-économiques de la population. Bien qu’elle n’ait pas été élue, elle a révélé son ambition de refaire l’expérience parce que son objectif n’était pas de remplir ses poches ni d’avoir un bon salaire, mais de porter sa voix en faveur de ses compatriotes.

En lançant son message à l’endroit de la femme en général, Mme Kabanga a appelé cette créature féminine à dénoncer tous les méfaits, avant d’encourager et de soutenir toutes les femmes de l’est qui subissent des violences. Son souhait est que les autorités congolaises puissent trouver des solutions pour que le viol utilisé comme arme de guerre puisse être arrêté dans cette partie du pays.

Par TSM