Sécurité Sociale en Afrique Centrale : Agnès Mwad prend les commandes du BLAISAC pour 3 ans

Ce Bureau régional de liaison fonctionne désormais au sein de l’immeuble CNSS, à Kinshasa

Par DMK

Conformément à l’accord conclu à Bruxelles, en octobre 2019, lors des assises de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), travaux auxquels avait activement pris part la Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Mme Agnès Mwad Nawej Katang, le Bureau de Liaison de sécurité Sociale pour l’Afrique Centrale, BLAISAC en sigle, vient d’être officiellement transféré à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Avec ce transfert, Mme Agnès Mwad Nawej Katang, DG de la CNSS, prend ainsi officiellement les commandes de ce Bureau régional de liaison, pour une durée de trois ans, soit de 2020 à 2022.

La cérémonie de ce transfert qui est tout à l’honneur de ce vaste pays au cœur du continent, a été organisée du 4 au 5 mars 2020, au 2ème étage de l’hôtel Rotana, dans la commune de la Gombe, en présence de M. Marcello Abi-Ramia Caetano, Secrétaire Général de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale, et du Coordonnateur régional de l’AISS pour l’Asie, l’Afrique et le pacifique, M. Fathallah Magid, ainsi que de plusieurs représentants des Caisses de sécurité sociale des pays d’Afrique centrale.

Une stratégie de renforcement des réseaux

Côté rd congolais, on a noté la présence de la ministre d’Etat en charge de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Mme Néné Nkulu Ilunga, ainsi que le Président du Conseil d’Administration de la CNSS ; le professeur Sekimonyo wa Magango Côme, et Mme le DG de la CNSS, Agnès Mwad Nawej Katang. En marge de la cérémonie de transfert, Kinshasa a également abrité, à l’initiative de la nouvelle Président du Comité Directeur du BLAISAC, le premier séminaire technique du triennium 2020–2022, axé sur le thème « Erreur, évasion, et fraude dans les systèmes de sécurité sociale : comment y faire face ? ».

Dans son allocution prononcée à l’ouverture de ces assises de deux jours, Mme Agnès Mwad a indiqué que « le transfert du siège du BLAISAC à Kinshasa s’inscrit dans le cadre du principe de rotation mis en place par l’AISS, dans sa stratégie de renforcement des réseaux et structures pour prendre en compte la diversité régionale ».

Selon la patronne de la CNSS/RDC, il s’agit aussi de « l’honneur fait à la République Démocratique du Congo et d’une forme de reconnaissance internationale qui vient couronner les efforts entrepris par les autorités de ce pays, pour l’édification d’une sécurité sociale conforme aux lignes directrices de l’AISS et aux instruments juridiques supra nationaux en matière de sécurité sociale.

Bonnes pratiques et riches expériences partagées…

A cette occasion, la nouvelle Présidente du BLAISAC a rappelé à l’assistance qu’à la faveur de la Loi No 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles du régime général de sécurité sociale, la RDC expérimente depuis le début de l’année 2019 une réforme de son régime général de sécurité sociale. Selon Mme Agnès Mwad Nawej Katang, ce régime a le mérite d’introduire beaucoup d’innovations et d’atteindre un niveau appréciable de conformité attesté par l’étude actuarielle menée par les experts du Bureau International du Travail (BIT).

L’oratrice a également indiqué que cette réforme s’est inspirée aussi des recommandations de l’AISS coulées sous forme de lignes directrices, mais aussi de bonnes pratiques et riches expériences partagées et diffusées par les membres de l’AISS et du BLAISAC. La nouvelle Présidente de ce Bureau régional de liaison n’a pas manqué de jeter les fleurs à son prédécesseur, le Gabonais

Romaric Ghislain Youmou Mbodot, pour toutes les années où la CNSS/Gabon a eu à abriter le BLAISAC, et durant lesquelles ce dernier a assumé avec compétence les fonctions de Président du Comité Directeur. C’est pourquoi Mme Agnès Mwad a, dans son humilité légendaire, promis de s’inspirer aussi de son expérience et de ses conseils avisés, pour poursuivre l’œuvre entamée et garantir l’épanouissement de la sécurité sociale en Afrique Centrale.

Dans son optique, la CNSS/RDC dont le travail suscite admiration dans plusieurs pays du continent s’engage, par la voix de son DG, Mme Agnès Mwad, d’élaborer et mettre en œuvre le programme d’activités régionales dans le cadre des objectifs du programme de l’AISS et des défis prioritaires qu’elle a définis. La nouvelle Présidente du BLAISAC s’est également engagée d’assurer le rayonnement de l’AISS à l’échelle régionale, en consolidant les acquis et en concentrant les efforts sur les améliorations techniques et administratives de la sécurité sociale parmi les organismes membres.

Soulignant l’importance du premier séminaire technique organisé à Kinshasa et dont les participants ont reçu, chacun, un brevet, la patronne de la CNSS et nouvelle Présidente du BLAISAC a indiqué que le choix du thème et les recommandations formulées démontrent la nécessité de concevoir et mettre en œuvre des stratégies novatrices pour juguler les erreurs, l’évasion, et la fraude sur les cotisations sociales.

Liant l’acte à la parole, Agnès Mwad Nawej a, immédiatement après la cérémonie de passation de pouvoir, présidé une première réunion du Comité Directeur au siège du BLAISAC. Réunion au cours de laquelle elle a soumis à l’appréciation de ses collègues le programme d’activités pour le triennium 2020 –2022.

Le choix de la CNSS pour abriter le BLAISAC, un honneur et un privilège

Pour la ministre d’Etat en charge de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale (ETPS), Mme Néné Nkulu Ilunga, « le choix de la CNSS pour abriter le BLAISAC est un honneur et un privilège représentant l’aboutissement des années d’efforts sans cesse fournis par les dignes filles et fils de la RDC, pour bâtir un système de sécurité sociale à la hauteur de l’ambition affichée de la RDC ».

C’est pourquoi la ministre d’Etat à l’ETPS a vivement « félicité le Conseil d’Administration et la Direction générale de la CNSS pour son sens élevé de management et de leadership qui a permis d’améliorer considérablement la gouvernance de la CNSS et les conditions de mise en charge des assurés sociaux ».