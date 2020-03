Selon le rapport 2019 de l’ACDRO: Des actes forts attendus pour éradiquer la corruption en RDC

L’ACDRO, organisation impliquée dans la prévention de crimes en RD Congo, a publié depuis le week-end dernier, son «nouveau rapport 2019 sur la corruption dans le pays». Cette organisation de la société civile a, à cette occasion, invité le Gouvernement de la RDC à hausser le niveau de riposte contre la corruption qui est considérée comme « ennemi public numéro un».

Dans ce rapport, la RD Congo est d’ailleurs cotée 1/10, comme «nouveau seuil d’intégrité», qui pourra être relevé une fois que le Gouvernement aura déployé des efforts en donnant des moyens conséquents au niveau national pour lutter contre ce fléau qui gangrène l’économie congolaise, et celles de nombreux pays dans le monde. Aussi, cette organisation dit relever, à l’heure actuelle, des dysfonctionnements dans le «programme national de lutte contre la corruption».

L’ACDRO demeure jusque-là la seule organisation de la société civile, de cette thématique, à avoir publié un rapport sur la corruption depuis l’arrivée du nouveau régime en RD Congo. C’est aussi l’occasion pour cette organisation, dirigée par l’expert-pays en matière de lutte contre la corruption, José Mbu Marie-Royal, de rappeler notamment au Président de la République que «les actes forts de riposte de déboulonnage de la corruption sont très attendus au pays».

Actuellement, 450 recommandations ont été formulées à l’intention du Président de la République et de l’Exécutif national via l’OSCEP (Observatoire de surveillance contre la corruption et l’ethnique professionnelle) et la CCM (Coordination de changement de mentalité), une structure nouvellement mise sur pied par le Chef de l’Etat. Ces 450 recommandations constituent «un véritable ballon d’essai» pour la détermination de la lutte nationale en RD Congo contre la corruption.

On craint cependant que les résultats ne suivent les efforts contre la corruption. Cela, quand on sait que le Parlement a accordé 0,024% du budget national à la lutte contre la corruption, montant qui paraît insignifiant face aux défis de l’éradication de ce fléau, devenu une sorte de «mode de vie» dans notre pays.

Un autre problème relevé, c’est le fait que la RD Congo dispose d’experts, de stratégies et de structures, mais qui ne sont pas utilisés pour éradiquer la corruption. Dans le rapport de l’ACDRO, il est même relevé que «80% de la population congolaise pose des actes de corruption quotidiennement». Une façon de faire voir comment le défi de l’éradication de la corruption est énorme en RD Congo.

Rapport et monitoring de l’ACDRO

Dans son nouveau rapport 2019 et Monitoring pour riposte en mission de suivi de la corruption, avec copie transmise aux autorités du pays, au coordonnateur de la CCM et au Directeur Général de l’OSCEP, l’ACDRO souhaite plus de concours visibles de la part de ces deux organisations de l’Etat. Surtout que ce document, selon le responsable de cette organisation de la société civile, est produit suivant l’éthique, la vérité et la bonne foi, afin de récolter le maximum de faits sur le territoire national.

Il s’agit d’un rapport-pays contre la corruption en RD Congo, le Monitoring et l’Illustration des typologies des actes de corruption et de criminalité, ainsi que des dysfonctionnements du système d’intégrité national et gouvernance non-ouverte en opinion publique en RDC. Le rédacteur du document est allé jusqu’à se poser la question de savoir, «où est le déboulonnage du noyau politique de corruption, afin de permettre la justification des avoirs, de l’intégrité de propos et de la confiance publique ».