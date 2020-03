A l’initiative de l’ONG KUYEMIKA : Les étudiantes de l’ISP/Gombe sensibilisées sur la prévention du cancer du sein

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, près de 70 étudiantes de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP/Gombe), à Kinshasa, ont pris part, le vendredi 06 mars 2020, à une matinée de sensibilisation sur la prévention du cancer de sein et l’allaitement maternel. Cette activité a été organisée à leur attention par l’ONG KUYEMIKA, en partenariat avec l’ONG BOMOKO, la firme Medela et les Amies de Gaëlle, sous le thème : « Ensemble pour une génération sans cancer.

Cette matinée qui s’est déroulée au restaurant de l’ISP, a été enrichie par une série d’exposés portant notamment sur l’importance de l’allaitement maternel, sur la réduction de risque du cancer de sein ; les étapes du cancer, la prévention pour l’allaitement maternel réussi, etc..Le mot Kuyemika signifie allaiter.

Selon le président de cette organisation, Dr. Baudouin Kapulayi, le cancer de sein est le premier cancer de la femme à la fois dans des pays développés et dans des pays en développement, du fait d’une plus longue espérance de vie, de l’augmentation de l’urbanisation et de l’adoption du mode de vie occidental.

Selon l’orateur, en République Démocratique du Congo, le cancer de sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme congolaise après celui du col de l’utérus. Faute de dépistage précoce et des moyens pour se faire soigner, de nombreuses femmes succombent à cause de cette maladie.

Sensibilisation, moyen le plus sûr

Selon le Dr Kapulayi Baudouin, la sensibilisation à cette maladie reste le moyen le plus sûr pour prévenir et soigner le cancer. Les stratégies recommandées pour un dépistage précoce dans les pays à revenus faibles ou intermédiaire sont la reconnaissance du premier signe de symptômes et le dépistage par un examen clinique du sein dans des zones pilotes. Le dépistage par mammographie est très coûteux et n’est recommandé que dans les pays disposant d’une bonne infrastructure médicale qui ont les moyens de mettre en place un programme à long terme.

Lutte d’ensemble

Il a également fait savoir que c’est ensemble que nous allons lutter contre ce fléau. L’implication de toutes les couches sociales et politiques est donc nécessaire voire obligatoire. « Unissons-nous en nous serrant la main enfin de relever tous les défis liés à ce fléau dans nos familles, villages, villes et notre pays », a-t-il conclu.

Les voies les plus simples

Le Dr Thony Muamba responsable médicale de l’ONG BOMOKO(Fondation) a pour sa part parlé de la maladie et de la situation de sa progression au sein des populations, particulièrement à Kinshasa. A travers sa Fondation Bomoko, on lutte contre tous les types de cancers, mais un plan quinquennal mis en place lutte particulièrement contre le cancer du sein, du col de l’utérus, du colo recto, le cancer pulmonaire, etc.

Il a insisté sur les voies les plus simples que l’ONG BOMOKO utilise pour lutter contre ce type de maladie. Il s’agit principalement de la sensibilisation, de l’orientation et du soutien.

Par Thony Kambila