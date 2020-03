Assistance humanitaire en RDC : L’ONU en quête de 1,82 milliard de dollars !

La communauté humanitaire en RDC, en collaboration avec le gouvernement congolais, a lancé le 6 mars 2020 un appel de 1,82 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire au pays où près de 16 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, deux fois plus qu’en 2016.

Le plan de réponse humanitaire 2020 vise à fournir une assistance à plus de 8 millions de personnes dans le besoin, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). « Les besoins très élevés sont provoqués par des conflits violents, des catastrophes naturelles, des niveaux élevés de pauvreté, la faiblesse des infrastructures publiques et le manque de services de base.

Ce mélange complexe continue de générer des déplacements, de la malnutrition, de l’insécurité alimentaire, des épidémies et des problèmes de protection », a précisé le porte-parole d’OCHA, Jens Laerke, lors d’un point de presse à Genève. Cinq millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en RDC. Ce qui en fait le pays le plus touché par les déplacements internes en Afrique.

Actuellement, le pays fait face à deux épidémies majeures telles que la rougeole et le virus Ebola. Ces épidémies ont tué des milliers de personnes. Selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, plus de 15 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et 4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë.

« Les humanitaires s’attaqueront à ces problèmes par le biais du plan de réponse, mais se heurtent à des contraintes d’accès, à des capacités opérationnelles limitées dans certaines régions et à un sous-financement. L’année dernière, notre appel de 1,6 milliard de dollars n’a été financé qu’à 46%, le taux de financement le plus bas depuis 2014 », a dit Jens Laerke.

« Ces défis ne sont pas nouveaux et les organisations humanitaires font de leur mieux pour atteindre les personnes affectées avec les ressources disponibles. L’année dernière, près de 5 millions de personnes ont reçu une aide alimentaire d’urgence et 2,7 millions de personnes déplacées ont eu accès aux soins de santé de base. Plus de 600.000 écoliers déplacés sont retournés à l’école et 35.000 survivantes de violences basées sur le genre ont eu accès à des services de soins, grâce à la réponse coordonnée », a ajouté le porte-parole d’OCHA.

Le financement requis cette année couvrira toute la gamme de l’aide humanitaire, depuis les services alimentaires et de santé jusqu’à la protection et l’éducation d’urgence. Les travailleurs humanitaires en RDC estiment que sans fonds suffisants, 8,1 millions de personnes ne seront pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et la vie de 1,3 million d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère pourrait être menacée.

Par GKM