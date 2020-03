Mont-Ngafula : Insécurité grandissante aux quartiers Mungul Diaka et Lukunga

Une insécurité sans précédent sévit depuis bientôt une semaine aux quartiers » Camp Manzanza » et » Mungul Diaka « , dans la commune de Mont Ngafula, dans le versant de la cité Mama Mobutu, à Kinshasa. Une situation qui oblige les habitant de ces quartiers à abandonner leurs habitations, pour aller se réfugier ailleurs, vivant ainsi comme des déplacés de l’Est!

Selon des informations reçues des habitants des quartiers précités, chaque nuit, des hommes armés y terrorisent les paisibles citoyens, sans que les éléments de la police puissent intervenir avec efficacité.

Un jeune commerçant visité

Tout a commencé dernièrement au quartier Manzanza entre 2 heures et 3 heures du matin, avant la pluie qui s’est abattue sur la ville de Kinshasa, lorsqu’un jeune commerçant dormant tranquillement à son domicile a été visité par un groupe d’individus armés non autrement identifiés.

Ces malfrats l’ont sommé de leur donner tout son argent. L’intéressé s’est exécuté. Malgré cela, les assaillants vont « également s’emparer de tous ses appareils électroménagers et de communication, avant de tirer sur lui à bout portant et de le poignarder dans le ventre, avant de disparaître dans la nature.

Trois jours après, précisément le lundi, la population du quartier Mungul Diaka découvre l’un des présumés membres de ce groupe d’assaillants qu’ils passent à tabac. Grièvement blessé, ce bandit va être acheminé d’urgence dans un centre de santé de la place pour des soins appropriés. Mais, il rendra l’âme quelques minutes après. En guise de représailles, ses amis vont profiter une fois de plus de la tombée de la nuit pour le venger en passant d’une maison à l’autre pour extorquer des biens de valeur et violer des femmes.

La nuit du 03 mars, véritable horreur au quartier Mungul Diaka.

Les habitants du quartier Mungul Diaka ont vécu un véritable calvaire dans la nuit de mardi 3 mars au mercredi 4 mars derniers. A partir de minuit, des armes ont crépité au moins pendant plus de 2 heures. Certains témoins de l’événement ont indiqué que ces tirs étaient l’effet des échanges entre les assaillants et des policiers qui tentaient de les arrêter.

D’autres témoins soutiennent que ces tirs sont l’œuvre des assaillants dans le cadre de la récidive.

Ces malfaiteurs sont allés jusqu’à jeter des tracts dans les rues accordant à la population un ultimatum pour vider les lieux et promettre la mort à tous ceux qui s’entêteraient !

Des domiciles abandonnés

Ne pouvant supporter ces menaces, et dans le souci de se mettre à l’abri, la plupart d’habitants de ce quartier ont abandonné leurs domiciles et certains de leurs biens meubles pour d’autres milieux.

Les habitants de ces deux quartiers ne savent plus à quel saint se vouer et demandent aux autorités de la ville, notamment au commandement de la Police, de se pencher sur cette insécurité et d’organiser régulièrement des patrouilles, afin de mettre hors d’état de nuire ces bandits armés.

Par Thony Kambila