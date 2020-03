25 ans après la Déclaration de Pékin : HRW invite les Etats à respecter les Droits des femmes !

L’organisation américaine estime que la persistance des discriminations et des violences ternit l’effet des progrès réalisés, 25 ans après la Déclaration de Beijing

Par GKM

Les gouvernements devraient marquer la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2020, par des mesures visant à accélérer les progrès vers l’égalité entre les sexes, a déclaré Human Rights Watch dans un document. L’association invite les Etats à prévoir des actions concertées et allouer des ressources à la prévention des violences fondées sur l’appartenance sexuelle et à la réponse à leur apporter, ainsi qu’à l’élimination des discriminations qui existent encore dans ce domaine, en droit et en pratique.

HRW signale que cette année marque le 25ème anniversaire de la Déclaration et Programme d’action de Beijing, document historique qui avait établi un programme progressiste en termes de droits des femmes dans 12 domaines et suscité beaucoup de volonté politique et d’action à travers le monde.

Une réunion de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui devait se tenir pendant deux semaines à New York pour faire le point sur les avancées réalisées depuis Pékin, a été reportée en raison de préoccupations relatives au coronavirus. Mais le Forum Génération Égalité, accueilli conjointement par le Mexique en mai 2020 et par la France en juillet, réunira les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile afin d’adopter des plans d’action en vue d’accélérer les progrès en matière de droits des femmes et des filles.

» Depuis 25 ans, un activisme motivant et structurant sur les droits des femmes a permis de réaliser des avancées très importantes, mais des discriminations profondément enracinées, des violences basées sur l’identité sexuelle et la négligence de ces problèmes empêchent de nombreuses femmes et filles dans le monde de jouir pleinement de leurs droits « , a déclaré Nisha Varia, directrice du plaidoyer auprès de la division Droits des femmes à Human Rights Watch. » Nous devons donner une priorité aux femmes et aux filles qui ont été marginalisées sur la base de facteurs tels que le handicap, l’âge, l’appartenance raciale ou ethnique, la caste, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ainsi que le statut d’autochtone ou de migrant « , a-t-elle renchéri.

Trop de violations des droits des femmes

Au cours des 25 dernières années, Human Rights Watch a informé et attiré l’attention sur une grande variété de violations des droits des femmes et de violations des droits humains motivées par l’orientation et l’identité sexuelles.

Des recherches effectuées par Human Rights Watch au Malawi, au Soudan du Sud, au Népal et au Bangladesh font ressortir le bilan mitigé des gouvernements en matière de lutte contre le mariage précoce, qui expose les filles à un risque accru de violences et à des problèmes de santé posés par les grossesses précoces, et qui les pousse également à quitter l’école prématurément.

De même, en dépit d’avancées considérables en matière d’inscription à l’école, 260 millions d’enfants à travers le monde n’étaient pas scolarisés en 2019, phénomène qui affecte tout particulièrement les filles à cause du harcèlement et des violences sexuelles.

Human Rights Watch a constaté qu’en Tanzanie, en Guinée équatoriale et en Sierra Leone, des écoles avaient renvoyé des dizaines de milliers de filles qui s’étaient mariées ou étaient devenues enceintes.

Les changements climatiques exacerbent les conflits fonciers, rendant encore plus difficile l’accès des femmes à des terres pastorales ou agricoles, et menacent les avancées réalisées en matière de santé des femmes et des filles, notamment de santé maternelle.

Les gouvernements ont une obligation, du point de vue des droits humains, de faire face aux changements climatiques, à la fois en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en finançant de manière adéquate les systèmes de protection, en particulier pour les communautés marginalisées. Les violences en ligne présentent elles aussi une menace croissante pour laquelle les gouvernements doivent mettre au point une réponse adéquate.

» Il y a eu des progrès à des degrés divers en termes d’égalité juridique et de protections, mais le test décisif sera passé avec succès lorsque l’on constatera des améliorations significatives dans la vie quotidienne des femmes et des filles « , a affirmé Nisha Varia. » Nous sommes encore loin d’avoir concrétisé la vision élaborée à Pékin « , conclut-elle.