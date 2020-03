Le Ministre de la Santé précise : Pas de cas confirmé de Coronavirus en RDC

De nouvelles mesures pour éviter l’entrée de l’épidémie annoncées

Il n’y a pas encore de cas confirmé de coronavirus en RDC, a annoncé lundi 9 mars le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Il a également annoncé les nouvelles mesures pour éviter l’entrée de cette épidémie au pays.

Le ministre Eteni annonce que tous les visiteurs qui arrivent en RDC sont soumis au contrôle de la température du corps :

» Les agents du ministère de la Santé, spécialisés dans la détection de maladies, sont postés dans des points d’entrée les plus fréquentés par des voyageurs qui viennent au Congo ; notamment les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers terrestres. Tout passager passant par ces points d’entrée est soumis obligatoirement à un contrôle de la température du corps et des autres signes caractéristiques. Ceux qui seront positifs après les examens complémentaires seront retenus pour des soins appropriés et les négatifs seront libérés « .

Selon lui, les visiteurs qui proviennent de pays touchés par le coronavirus doivent restés en isolement, même s’ils ne présentent pas des signes liés à la maladie. » Ceux qui ne présenteront pas des signes liés à la maladie mais venant des pays épidémiques notamment la Chine, l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Iran, l’Irak et la Corée du Sud devraient rester en isolement volontaire de quatorze jours dans leurs domiciles « , a-t-il précisé.

Les équipes du ministère de Santé resteront en contact permanant avec eux pour un suivi rapproché. » Au cas où pendant leur séjour ils présentaient des signes de la maladie à coronavirus et qu’après examen la maladie serait confirmée ils seront mis en quarantaine pour une prise en charge appropriée « , a-t-il poursuivi.

Eteni Longondo appelle cependant tous les Congolais à observer les mesures d’hygiène, notamment se laver les mains à tout moment avec le savon et rester à plus d’un mètre de toute personne qui tousse.

(RO/TDT)