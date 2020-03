Lutte anti-tabac : la seconde conférence de la CENCO a vécu

La Conférence Episcopale Nationale du Congo(CENCO) a, à travers la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) et le Bureau de Liaison avec le Parlement(BLP), organisé la deuxième conférence de presse au cours de laquelle elle a invité des médias congolais à s’approprier davantage la lutte anti-tabac.

Autour du thème » Plaidoyer pour la prise des mesures d’application de la loi de santé publique de 2018 et la ratification du protocole de l’OMS sur l’élimination du commerce illicite des produits du tabac « , cette conférence qui s’est tenue le week-end dernier au Centre Interdiocésain à Kinshasa et présidée par Me Jean Paul Mulyanga, Directeur du BLP et coordonateur du projet, avait pour objectif de faire avancer en République Démocratique du Congo le processus visant non seulement la prise des mesures d’application de la loi de santé publique de décembre 2018 sur les dispositions concernant le tabac par le ministère de la Santé, mais aussi la ratification par le Parlement congolais du protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le commerce illicite en impliquant les professionnels des médias.

Faire connaître aux hommes et femmes des médias les efforts de lutte anti-tabac

Le souci de la CEJP et du BLP/CENCO à ce sujet était de faire connaître aux hommes et femmes des médias le travail mené par la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) en ce qui concerne la lutte anti-tabac et d’impliquer ces deniers, une fois informés, dans le processus visant la prise des mesures d’application de la loi de santé publique de 2018 et de la ratification du protocole sur le commerce illicite des produits du tabac.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet qui vise à renforcer les cadres institutionnels et législatifs autour de l’augmentation des taxes des produits du tabac dans 4 pays d’Afrique (RDC, Kenya, Zambie et Nigéria) dont la CEJP, le BLP et l’ONG ILDI se sont toujours efforcés d’accroître la sensibilisation aux avantages sanitaires et économiques associés à a taxation effective des produits du tabac et de l’activité d’un mouvement plus large en faveur de la justice fiscale.

Pour aider les invités à bien remplir leurs rôles dans cette lutte, trois présentations ont développées pour faciliter des échanges. Il s’agit de la première sur le projet et la deuxième sur la prise des mesures d’applications de la loi de santé publique (par le directeur du BLP, Me Jean Paul Mulyanga) et la troisième sur la ratification du protocole sur le commerce illite des produits du tabac(par Me Eugène Ngabu, point focal du projet).

Grand nombre d’acteurs déjà impliqués

Faut-il précisé que bien avant ces conférences de presse (1ère et 2ème), la CENCO a eu à organiser, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités parmi lesquelles la formation des acteurs de la société civile, des parlementaires nationaux et provinciaux sur la fiscalité du tabac. Ces différentes formations ont eu le mérite d’impliquer un grand nombre d’acteurs. Ce qui fait qu’aujourd’hui la lutte anti-tabac en République Démocratique du Congo n’est plus l’apanage des quelques acteurs seulement comme jadis.

Risques pour la RDC

Pour rappel, le tabac demeure l’un des principaux facteurs de risque de plusieurs maladies chroniques, comme le cancer, les affections pulmonaires et les maladies cardiovasculaires. Il est donc un problème de santé publique mondiale. La RDC, malgré quelques avancées, n’a pas encore ratifié le protocole de l’OMS sur l’élimination du commerce illicite des produits du tabac et ne peut donc pas bénéficier des avantages que confère ce protocole au niveau international, les mesures d’applications de la loi tardent à être prises.

Par Thony Kambila