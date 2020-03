Le 14 mars à l’Institut Français de Kinshasa : Le professeur Sylvain Tshikoji Mbumba présente son livre « L’Illusion du pouvoir »

La médiathèque de la halle de la Gombe verra, le Samedi 14 mars à 11 h 00, le professeur Sylvain Tshikoji Mbumba présenter son livre « L’Illusion du pouvoir ». En entrée libre, le public pourra découvrir cet ouvrage, où il est question de « l’illusion du pouvoir », qui a traversé époques et temps.

Beaucoup se perdent…

Cette illusion étant une réalité aussi intemporelle qu’universelle, touchant toutes les cultures et les civilisations. Les hommes ont toujours exprimé le désir de posséder la puissance et de conquérir le pouvoir. Mais, dans ce processus de conquête du pouvoir et même dans son effectivité, beaucoup se perdent, se laissant corrompre par les privilèges que leur procure ce pouvoir.

D’autres, par contre, glissent très vite dans l’illusion en établissant l’enfer sur terre pour le peuple à qui ils sont censés apporter le bonheur. La trame de la pratique du pouvoir en Afrique révèle également les méandres de l’illusion du pouvoir à laquelle aboutissent régimes et hommes politiques.

Shakespeare s’en mêle …

L’enjeu de cet ouvrage, édité aux éditions du cerdaf, est triple. D’abord, chercher à comprendre et à expliquer la question du pouvoir telle qu’elle est posée par le dramaturge britannique, William Shakespeare, à travers les différentes pièces des rois et l’illusion sur laquelle débouche un absolutisme du pouvoir.

Ensuite, interpréter le tableau de la praxis politique et de la gestion du pouvoir en partant de quelques figures emblématiques qui ont marqué l’histoire politique africaine. Enfin, pour le meilleur et pour la vie, proposer une nouvelle pragmatique éthique du pouvoir pour l’Afrique contemporaine.

Sylvain Tshikoji Mbumba n’est pas un novice en matière de publications. L’homme est l’auteur de deux autres ouvrages, « L’humanité et le devoir d’humanité. Vers une nouvelle destinée pour l’Afrique », paru en 2010 aux éditions L’Harmattan, préfacée par Célestin Dimandja Eluy’a Kondo et « Le pouvoir de la paix en Afrique en quête du développement » , publié en 2012 chez le même éditeur, avec une préface signée Octave Kamwiziku Wazol’Apangi.

Par YHR