Cobalt : le Dr Denis Mukwege alerte les Congolais !

La République démocratique du Congo est comptée comme étant une nation ayant la première réserve mondiale du Cobalt. Ce minerai qui représente actuellement des enjeux mondiaux a attiré l’attention du Docteur Denis Mukwege.

Raison pour laquelle, il a alerté l’opinion nationale devant le corps scientifique de l’Université Protestante au Congo (UPC) et divers invités sur le fait que cette ressource ne devrait pas être une malédiction pour les congolais, a annoncé actuaclité.cd.

Le Dr Mukwege s’est exprimé hier mardi lors de la cérémonie lui conférant le titre de Docteur honoris causa par la faculté de l’UPC. C’est pour la première fois qu’il puisse recevoir ce prestigieux prix de la part d’une université congolaise.

Selon lui,le monde a besoin du cobalt pour la fabrication des batteries des voitures électriques, avant de signifier que la RDC est le premier producteur mondial. « Beaucoup de pays lorgnent sur cette ressource stratégique pour la révolution verte, nous risquons encore une fois être des victimes et des perdants », a déclaré le gynécologue. Allons-nous continuer à perdre? A compter nos morts? S’est interrogéle prix Nobel de la paix. « L’homme qui répare les femmes » a appelé les Congolais de ne pas revivre le drame vécu dans la région du grand Kivu de pouvoir tirer les leçons du passé.

Le Dr Mukwege a également déploré le fait que depuis plus de 100 ans, toutes les horreurs qu’ont subies les Congolais n’ont jamais été portées devant la justice. C’est ainsi qu’il a invité tous de s’engager, afin que les massacres de ce jour ne puissent à nouveau rester impunis. En tant qu’universitaire, il pense que si tout le monde s’engage ensemble dans le but d’informer tout Congolais éduqué ou non éduqué, et informer le monde de ce qui se passe au Congo, la situation des Congolais qui sont en arrière-pays peut changer.

Un titre honorifique

Ce titre honorifique décerné au Dr Mukwege vient s’ajouter à la longue liste d’une dizaine de prix et autres récompenses déjà reçus à l’échelle internationale.Le gynécologue est reconnu mondialement comme l’un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules pour avoir sauvé des milliers de femmes victimes du viol, particulièrement à l’est de la RD Congo.

Médaille Wallenberg de l’université du Michigan (USA), Chevalier de la Légion d’honneur (France), Prix des droits de l’homme des Nations Unies (2008), Prix Olof Palme (2008), Right Livelihood Award (2013), Prix Sakharov (2014), Denis Mukwege est également Docteur Honoris Causa de plusieurs établissements universitaires comme l’Université d’Angers (France), de l’université d’Umeå (Suède), de l’Université d’Anvers (Belgique), de l’Université de Liège (Belgique), etc.

Rappelons que l’UPC a octroyé ce prix aux anciens premiers ministres de la RDC, Augustin Matata Ponyo et Léon Kengo wa Dondo.

Par TSM