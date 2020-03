Pour avoir bien intériorisé les critères de qualité, d’innovations et de leadership : La Tempête des Tropiques remporte le Prix international « Arch of Europe » en Allemagne !

Cette distinction de la catégorie Diamant a été remise à l’ingénieur civil Alexis Mutanda Ngoy-Muana, Editeur-Fondateur de ce Groupe de presse, en marge de la Convention internationale organisée par la BID Group One, du 29 février au 1er mars à Francfort

Par DMK



En plus de 28 ans d’existence, le Journal La Tempête des Tropiques, média paraissant à Kinshasa et dont le patron n’est autre que l’ingénieur Alexis Mutanda Ngoy-Muana, a réussi, par la qualité de son travail et le sens élevé de leadership de son Fondateur, à marquer les esprits tant en République Démocratique du Congo qu’au delà des frontières nationales.

La dernière preuve en date, c’est le Prix international « Arch of Europe » de la catégorie Diamant que la BID Groupe One, organisation basée à Madrid (Espagne) et dont la mission consiste à promouvoir l’excellence et le leadership à travers le monde, vient de décerner au patron du Quotidien La Tempête des Tropiques, Alexis Mutanda Ngoy-Muana.

La cérémonie solennelle de remise du précieux trophée qui vient couronner plusieurs années de travail dont la qualité fait unanimité a eu lieu le 1er mars 2020, au cours d’une grande soirée de gala organisée au Centre des Conventions Theatersaal de Francfort, en Allemagne. C’était en marge de la Convention internationale tenue par la BID Group One, organisation basée à Madrid (Espagne). M. José E. Prieto.

Promouvoir l’excellence et le leadership à travers le monde

C’est le Président de la BID Groupe One, M. José E. Prieto, qui a eu l’honneur de remettre ledit Trophée à l’Honorable Alexis Mutanda, en présence d’une très grande assistance constituée des responsables d’entreprises, des fondateurs, des gestionnaires et directeurs, et des leaders des organisations et institutions venus de plus de 74 pays.

Le Fondateur et Editeur du Journal La Tempête des Tropiques qui dirige le Groupe de presse dont font également partie Canal Numérique Télévision (CNTV) et la Radio Trinitas FM a été doublement honoré à Francfort. Car, en plus de la réception du précieux Prix, l’ingénieur Alexis Mutanda a été aussi convié à prendre la parole devant les nombreux participants à la Convention de Francfort, pour parler de son Groupe de presse et de sa longue expérience dans le domaine des médias.

L’honneur ainsi fait au Fondateur et PDG de La Tempête des Tropiques a été aussi l’occasion lui offerte par les organisateurs de la Convention internationale de Francfort, pour étendre ses contacts à d’autres entreprises et organisations internationales de différents pays du monde et partageant la même vision, celle de la qualité et de l’excellence.

Mission de la BID Groupe One

La BID Groupe One est une organisation internationale créée il y a 34 ans. Depuis sa création, elle a beaucoup évolué et réussi à transformer ses différents Congrès en programme de reconnaissance de la qualité, de leadership. Ce programme encourage les entrepreneurs, fondateurs et gestionnaires de diverses parties du globe, en leur offrant l’inspiration et les outils nécessaires, afin que ces derniers continuent dans la voie de la Qualité et servent de catalyseurs et de mentors, en vue d’introduire l’amélioration chez les autres membres de leurs équipes et organisations.

Pour la BID Group One, le Prix international « Arch of Europe à la Qualité, Technologie et Leadership » (IAE) symbolise la reconnaissance primée (cas du Journal La Tempête des Tropiques) en tant qu’innovateur en qualité. Ce Prix est décerné chaque année par la BID Groupe One au niveau international, à des entreprises et organisations, afin de mettre en avant leurs réussites exceptionnelles en termes de gestion de la qualité, d’innovation et d’engagement envers l’amélioration continue.

Cette organisation affirme aussi avoir pour mission d’encourager les entreprises et les organisations à examiner de concepts qui seront présents dans la prochaine Quatrième Révolution industrielle, à savoir : automatisation , intelligence artificielle et efficacité , clés du succès sur le marché mondial complexe.

Outre la remise proprement dite du Prix IAE aux entrepreneurs qui se sont distingués par leur sens d’innovation et de qualité et parmi lesquels figure en bonne place le patron du Quotidien La Tempête des Quotidien La Tempête des Tropiques, la BID Group One a également organisé un séminaire technique, à l’intention de tous les participants, du samedi 29 février au 1er mars 2020.

En bonne place

Ce séminaire technique fait partie du programme Aula Universidad Empresa, organisé par la BID Groupe One en collaboration avec l’Université Polytechnique de Madrid (UPM) qui est l’une des principales universités européennes dans le domaine des sciences appliquées.

Le choix de Francfort comme lieu d’organisation de la Convention internationale 2020 est justifiée par le fait que cette ville allemande est une métropole de la finance, le siège de la Banque centrale Européenne, et l’une des portes principales d’accès à l’Europe. Francfort est considéré comme une ville leader du monde des investissements et de l’industrie.

Avec ses 16 salons internationaux et près de 80 expositions par an, cette ville allemande se présente donc comme un point idéal de rencontres. C’est aussi un carrefour culturel avec notamment les maisons pittoresques du centre restauré de Romerberg, et l’unique « Museum Mile » le long de la rive du fleuve Main.