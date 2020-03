Coronavirus: la RDC enregistre son premier cas !

Selon le ministère de la Santé publique qui a confirmé l’information, ce malade, actuellement placé en quarantaine dans un centre hospitalier à Kinshasa, est un Congolais âgé de 52 ans revenu le 08 mars de France

Par Marcel Tshishiku

Devant la propagation rapide de la maladie de coronavirus CODIV-19 dans plusieurs pays, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo affirme avoir pris une série de mesures visant à protéger la population face à cette épidémie. Malgré ces mesures de précaution, la capitale congolaise vient d’enregistrer son premier cas de malade atteint de coronavirus et contrôlé positif.

A en croire le ministre de la Santé, le Dr Eteni, qui a confirmé hier mardi l’information au cours d’un point de presse, le patient en question est Congolais âgé de 52 ans et qui est revenu de France le 08 mars 2020.

Ce malade, à en croire la même source, serait actuellement dans un état stable et est mis en quarantaine dans un centre hospitalier dont le nom n’a pas été révélé par le ministre.

L’heure serait maintenant aux enquêtes pour retrouver rapidement toutes les personnes qui auraient été en contact avec ce malade, afin de les placer aussi en quarantaine, afin d’éviter la propagation de cette terrible maladie.

En attendant, l’inquiétude est montée d’un cran hier dans les rues de la ville-province de Kinshasa dont la population estimée à près de 12 millions d’âmes attend désormais du Gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba une implication totale, afin d’éviter un scenario catastrophe semblable à celui qui sévit actuellement en Chine, en Italie, et en France.

D’aucuns estiment que les mesures de prévention arrêtées jusqu’à présent par le Gouvernement ont montré leur limite, dans une ville comme Kinshasa connue pour son surpeuplement et la promiscuité des habitants, facteurs propices à la transmission rapide d’une épidémie.

La découverte de ce premier cas de la maladie dans la capitale doit également interpeller les responsables de la régie des Voies Aériennes (RVA), entreprise publique qui gère tous les aéroports du pays dont celui de N’Djili, par où est passé certainement le malade revenu le 08 mars de France.

Outre la RVA, les agents de la DGM, de la DGDA, et de l’Hygiène de frontières doivent également redoubler de vigilance dans les aéroports, ports, et autres postes-frontières. Car, il y va aussi de la santé des millions de personnes, y compris aussi la leur.

Recommandations

« Tout voyageur arrivant en RDC est soumis à un test de température corporelle et à l’obligation de remplir un formulaire personnel de renseignement sanitaire. Toute personne venant de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Iran, d’Irak et de Chine et ne présentant aucun signe (fièvre, toux, rhume, céphalées, fatigue intense…), sera isolée pendant 14 jours à domicile et sera suivie pendant 14 jours par l’équipe médicale, en tenant compte des informations recueillies dans les fiches sanitaires des voyageurs.

Toute personne présentant les symptômes évoqués ci-haut à l’arrivée et considérée comme cas suspect sera transférée au site d’isolement et prise en charge par le Ministère de la Santé. Les personnes en provenance de Belgique et ne présentant pas de symptômes ne sont, à ce stade, pas concernées par cette mesure de quarantaine », indique le communiqué de l’ambassade de Belgique en RDC qui encourage les mesures prises par le ministère congolais de la Santé, invitant toute personne qui présente potentiellement des symptômes (similaires au COVID-19) à différer son voyage…

Les règles d’hygiène à suivre

Les règles d’hygiène nécessaires décidées par le Gouvernement pour éviter une propagation du virus consistent notamment à se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau ; éviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire (par ex. toux et éternuements) ainsi que les contacts inutiles, les étreintes et les poignées de main ; se couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez (Utilisez de préférence un mouchoir jetable et jetez-le dans une poubelle immédiatement après. Faites de même si vous devez vous moucher.

Ensuite, lavez-vous bien les mains à l’eau et au savon ; éviter de se toucher les yeux, nez, bouche avec des mains non lavées) ; restez à la maison dès que vous avez des symptômes (fièvre + de 37,5°, fatigue intense, toux, troubles respiratoires, douleurs musculaires) et consultez immédiatement le médecin (par téléphone en premier lieu) ; éviter la consommation de denrées alimentaires qui n’ont pas été correctement préparées (bien cuites), les œufs et autres produits crus ainsi que les marchés d’animaux vivants ou morts (redynamiser la médecine vétérinaires).

Renforcer les stocks de masques appropriés

Pour leur part, les observateurs avisés déplorent l’absence remarquable de poubelles à Kinshasa et ne comprennent pas comment les habitants de la capitale du pays cher à Patrice-Emery Lumumba pourront éviter des contacts corporels à bord des moyens de transport en commun qui sont souvent remplis de passagers.

D’où la nécessité pour l’Etat congolais de renforcer les mesures susmentionnées, avec le concours de ses partenaires nationaux et internationaux, en mettant aussi à la disposition des habitants de la ville de Kinshasa des masques appropriés pour se protéger, d’une part, et d’autre, en obligeant les fabricants de pains, de beignets, de cacahuètes… d’emballer leurs produits avant de les livrer aux distributeurs et/ou aux vendeurs en détail.

En outre, le Gouvernement a intérêt à revaloriser la médecine vétérinaire et, surtout, à appliquer les textes réglementaires interdisant le vagabondage des animaux, tels que les chiens, chats, porcs… à travers les quartiers populaires. Les services chargés de l’hygiène dans les quartiers aujourd’hui inexistants doivent aussi être vite relancés et équipés par le Gouvernement, afin d’obliger chaque propriétaire d’une parcelle à mettre la propreté dans et autour de celle-ci.

Une recommandation qui concerne également les installations sanitaires de la capitale dont la plupart laissent à désirer.