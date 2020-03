Menacée d’invasion par des populations étrangères et par des pandémies : La RDC toujours sans véritables cartes d’identité pour ses citoyens !

Forte de l’immensité de son territoire, de ses fabuleuses richesses minières, de ses terres fertiles, de ses nombreuses et intarissables cours d’eau, de sa faune et de sa flore diversifiées ainsi que de son climat admirable, la République démocratique du Congo est actuellement menacée d’invasion par des populations étrangères à la recherche des espaces et par des pandémies !

S’agissant des menaces d’invasion qui pèsent sur le pays, il nous revient de rappeler que plusieurs Etats voisins de la RDC qui manquent d’espaces pour héberger leurs excédents de populations lorgnent les vastes espaces que comptent les régions aux populations clairsemées du Nord, de l’Est et de l’Ouest au nom du prétendu dessein de Dieu selon lequel » le monde est à partager sans tenir compte des frontières nationales établies à sa création et des peuples originaires » !

Aux générations montantes d’en juger…

L’invasion de la République démocratique du Congo par des populations étrangères ne pourrait pas avoir lieu sans entrainer des violences et des graves conséquences qui en découleraient en termes de pertes en vies humaines et de biens de grande valeur ! Là aussi il appartient aux générations montantes d’en juger.

En ce qui concerne les pandémies qui menacent dangereusement la République, il y a lieu de noter que les médias nationaux et internationaux rapportent que ces nouvelles maladies qui répandent la terreur à travers le monde seraient déjà aux portes de la RDC, plus particulièrement le « Coronavirus19 » : l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigéria ! Il suffirait donc d’une intrusion dans l’une des localités à risques par une personne atteinte pour que le mal que tout le monde redoute affecte l’ensemble du territoire national !

Comme on peut le constater à la lumière de ce qui précède, la République démocratique du Congo est réellement menacée dans ses frontières. Face à cette situation, sa survie dépendra de l’identification rapide et correcte de sa population et de la prophylaxie tous azimuts.

L’identification de la population congolaise et la prophylaxie sont deux actions à caractère essentiellement administratif et politique et très moins chères, du reste, à la portée du gouvernement dans les circonstances du moment. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est-il prêt à lancer simultanément les deux actions réputées de salut public pour la RDC ?

Un acte de souveraineté !

L’identification de la population dans un pays comme la RDC fait partie des actes que les autorités de ce pays devraient poser en rapport avec la souveraineté qu’elles exercent sur l’ensemble de sa population dans tous les domaines.

La prophylaxie, quant à elle, est une partie de la médecine qui a pour objet de prévenir l’apparition et le développement de certaines maladies. Elle peut signifier aussi un ensemble de mesures prises à cette fin !

Il y a lieu de rappeler que l’identification de la population congolaise passe par plusieurs défis à relever.

En effet, chaque année des millions de personnes envahissent des villes et de campagnes de la RDC sans être en mesure d’indiquer leur origine, leurs lieux de provenance, encore moins leurs attaches naturelles avec le pays que ces derniers présentent ou prétendent être le leur, faute de documents d’identité authentiques !

Il est regrettable de constater que plusieurs années après le règne Mobutu, les Congolais ne disposent pas de cartes d’identité au vrai sens du terme. En lieu et place des cartes d’identité pour citoyen laissées par le régime du Maréchal Mobutu, les Congolais se contentent aujourd’hui des cartes d’électeurs à chaque réquisition des agents de l’ordre public, alors qu’il y en a de faux par millions délivrées par des organisations maffieuses dont regorge le pays.

Sans identification, la RDC devient un fourre-tout !

A cause de l’absence d’une identification correcte de la population, la RDC est devenue un fourre-tout démographique, un panier à crabes où tous les maux sont permis : exploitation illégale de richesses nationales ; criminalité à ciel ouvert ; corruption et concussion ; fraude de qualité ou de quantité ; contrefaçon monétaire ; subversion ; colportage de faux bruits, etc.

Prévention de maladies : marche à tâtons !

S’agissant de la prophylaxie, en RDC les efforts consistant à soigner les malades et à enterrer les morts dans des conditions relativement bonnes se manifestent partout : des formations médicales, des pharmacies, des centres de formation médicale et des maisons chargées de pompes funèbres poussent comme des champignons partout tandis que la prévention de maladies à l’échelle nationale marche toujours à tâtons !

C’est le cas de le dire présentement de l’épidémie à virus d’Ebola qui ne semble plus émouvoir les responsables du pays pour la simple raison qu’une médication spécifique contre elle a été vite trouvée par un éminent chercheur autochtone alors que celle-ci peut ressurgir à tout moment en faisant des millions de victimes à travers des contrées entières dont l’immense majorité de la population n’est pas vaccinée contre la redoutable maladie !

Mais à voir les choses de plus près, entre l’invasion du pays par des populations étrangères et les graves maladies qui pourraient l’effacer de la carte du monde le peuple de la RDC semble mobilisé pour s’opposer farouchement à tout peuple ou puissance autrement organisée qui viendraient se substituer à lui à l’intérieur du territoire de sa mère-patrie !

L’humanité doit à l’histoire le triste souvenir de l’anéantissement de plusieurs peuples et civilisations originaires par des populations venues d’ailleurs : les Mayas, les Aztèques, les Incas, pour ne citer que ceux-là, qui avaient été chassés de leurs Amériques pour vivre en captivité dans des réserves (des parcs) comme du bétail sous l’œil amusé de leurs nouveaux maîtres !

Quant aux graves maladies qui se trouvent déjà à la porte de leur pays, les Congolais se disent solidaires de leur gouvernement et de la communauté internationale dans la lutte qu’ils mènent pour en venir à bout dans les meilleurs délais possibles.

Par Bamporiki Chamira