Des écoles consulaires fermées momentanément

La situation évolue à Kinshasa avec la confirmation de 4ème cas déclaré et confirmé de maladie à coronavirus par les services spécialisés du ministère de Santé de la RDC. Face à l’accroissement de cas dans la capitale, les écoles consulaires ont décidé de fermer momentanément leurs portes à cause cette pandémie.

Les parents d’élèves de ces écoles consulaires ont reçu les messages les exhortant à garder leurs enfants à la maison à cause de la maladie. Une décision saluée par certains parents à cause de l’ampleur que prend le coronavirus dans la capitale de la RDC.

Des voix s’élèvent de partout pour exiger l’interdiction par les autorités congolaises des vols en provenance des pays très touchés comme la France, l’Italie, la Chine…

Après la fermeture momentanée des écoles consulaires, certains parents appellent l’Etat congolais à prendre des mesures visant à interrompre momentanément les cours dans les établissements primaires, secondaires et universitaires comme le cas dans d’autres pays comme la France , l’Italie….

D’autres vont loin pour demander au ministre ayant l’enseignement primaire et secondaire dans ses attributions d’accorder anticipativement le congé de pâques aux élèves en attendant que la situation du coronavirus puisse se stabiliser.

Gouverner, c’est prévoir, dit-on. Le gouvernement à travers le ministère de la Santé devrait intensifier la campagne de sensibilisation de la masse au coronavirus en associant les artistes musiciens et comédiens, les hommes et femmes de médias, les acteurs de la société civile, les églises… .

Le sport et autres disciplines touchés

Dans le domaine sportif, les championnats de toutes les compétitions ont été suspendus momentanément en attendant que la situation de la pandémie se stabilise. Au niveau du continent africain, la Chan, compétition africaine réservée aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux prévue au Cameroun a été suspendue par la Confédération Africaine de Football (CAF). Certains pays comme le Rwanda avaient déjà annoncé leur retrait de cette compétition.

La décision de la CAF soulage Kigali. Sur le plan international, l’Euro (championnat d’Europe des Nations de football) qui devrait se jouer au mois de juin est reportée à 2021. Un manque à gagner pour le football européen, surtout quand on sait que cette compétition fait gagner aux instances de football du vieux continent un montant de plus de cinq milliards d’euros.

Avec le jeu comme Parifoot, même les parieurs sont en débandade avec la suspension des compétitions au niveau international.

