Au cours d’une séance académique hier à l’Assemblée nationale : Le Pr Muyembe et le ministre Eteni déconseillent la désinformation

Le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, directeur de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa s’est exprimé hier mardi 17 mars 2020 devant les députés nationaux au cours d’une séance académique consacrée aux épidémies de maladie à coronavirus et de maladie à virus Ebola. Il a expliqué aux élus nationaux la dangerosité de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) qui, selon lui, est plus contagieuse que la maladie à virus Ebola.

Le virologue congolais de renommée internationale a affirmé qu’une personne atteinte de COVID-19 peut contaminer » trois à quatre » personnes alors que pour Ebola la transmission est de » deux « . » … Il est plus contagieux qu’Ebola « , a insisté le Dr Jean-Jacques Muyembe face aux députés nationaux.

» Ne doutez pas, le coronavirus est bel et bien dans la capitale, nous allons tout faire pour empêcher la propagation de la maladie dans d’autres villes du pays. J’avais vu le premier cas et nous avons examiné son cas, et les résultats étaient positifs « , a-t-il ajouté à l’endroit de ceux qui continuent de douter de la présence de cette pandémie dans la ville de Kinshasa.

Transmission par gouttelettes

Le directeur de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) a expliqué aux représentants du peuple le mode de transmission du coronavirus. » La transmission se fait par des gouttelettes. Par exemple, au moment où je vous parle, il y a des gouttes de salive qui sortent de ma bouche, mais vous ne voyez pas ça. S’il y a des caméras spécifiques, vous allez voir la quantité de gouttelettes ; surtout quand vous éternuez, c’est pire.

C’est comme ça qu’on dit qu’il faut être au moins à un mètre. C’est d’abord respiratoire et puis également lorsque quelqu’un tousse sur une surface et que vous venez toucher aussi dessus et puis après vous frottez la bouche, le nez ou les yeux, il y a donc possibilité de transmission indirecte « , a expliqué le Dr Jean Jacques Muyembe.

Eviter la désinformation !

Présent dans la salle, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo a profité de l’occasion pour appeler les intellectuels, les politiques et les hauts cadres du pays à éviter la désinformation sur cette pandémie dangereuse et à ne pas la politiser.

A ce jour, le Congo-Kinshasa a enregistré quatre cas confirmés de coronavirus. Le dernier cas a été détecté le lundi 16 mars 2020 . Il s’agit d’un ressortissant congolais venu des USA. Le malade de 34 ans a fait escale en France, un des foyers de l’épidémie en Europe, avant de rallier Kinshasa. A Kinshasa, des voix viennent de partout pour appeler le gouvernement congolais à prendre un certain nombre de mesures drastiques, notamment la fermeture des frontières et des lieux publics.

Par GKM