Face au doute : Nécessité de renforcer la sensibilisation au coronavirus en RDC

Depuis l’annonce des cas de coronavirus par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, la population de Kinshasa ne semble pas toujours être convaincue de cet état de chose. Selon le constat fait, beaucoup croient que la maladie est encore loin de la frontière de la République démocratique du Congo.

Ainsi, ils n’hésitent plus à dire « toyebani » (entendez : nous nous connaissons) comme pour dire que la communication du ministère de la Santé n’était qu’une opération de charme dans le but de s’attirer des financements. Et pourtant, l’autorité ayant en charge la santé des Congolais demeure formelle et continue de signaler d’autres cas de contamination.

Face à cette situation, il est donc urgent pour les autorités congolaises de pouvoir intensifier la sensibilisation en touchant toutes les couches sociales. Une politique efficace doit être adoptée dans ce sens en vue de faire comprendre à toute la population que la Covid-19 ou maladie à coronavirus a déjà fait son entrée en Rd Congo.

Question de pouvoir lutter contre la propagation du virus, et de permettre à tout le monde d’observer les règles d’hygiène recommandées par le ministère de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Point n’est besoin de souligner que l’observation de toutes ces mesures préventives ne seraient possible que lorsque cette population sera amenée à croire à l’existence de la pandémie qui occasionne plusieurs morts dans le monde. Puisqu’aucun pays n’est à l’abri, la sensibilisation reste la seule arme efficace pour contrer la propagation vertigineuse du coronavirus.

Politiques, société civile, artistes…impliqués

Pour relever ce défi de la sensibilisation, l’implication des politiques, des membres de la société civile, des artistes musiciens et comédiens, des professionnels de la santé ainsi que des journalistes s’avère nécessaire. Le but est de réveiller la conscience collective face à un virus contre lequel il n’existe pas encore de médicament.

Ayant compris les enjeux, certains politiques sensibilisent déjà à travers des vidéos en circulation sur les réseaux sociaux. Il s’agit notamment de Martin Fayulu, ancien candidat à l’élection présidentielle de décembre 2018, qui a sensibilisé, dans une vidéo de plus d’une minute, au lavage de mains et d’autres mesures édictées par l’OMS pour éviter aussi bien la contamination que la propagation pour ceux qui sont infectés.

Le gouvernement de la République est appelé à s’impliquer effectivement dans la sensibilisation de masse pour limiter les dégâts. Pendant que la situation est encore sous contrôle, il est temps de prévenir l’opinion publique de tous les dangers.

Par ailleurs, l’on attend de l’exécutif national des mesures de grandes envergures toujours dans l’objectif de protéger la population congolaise contre la contamination. Sous d’autres cieux, les écoles, les universités et autres sont fermés afin d’éviter la transmission du virus à un grand nombre de personnes. D’autres pays ont également fermé leurs frontières pour empêcher les personnes malades d’immigrer chez eux.

Jusque-là, aucune de ces mesures n’a été prise en RDC où tout semble se dérouler normalement. En d’autres termes, des gens font de va et viens sans aucune restriction.

Par Tantia Sakata