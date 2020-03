Face à la pandémie de coronavirus : Shadary décrète le service minimum au siège national du PPRD !

Pendant cette période, les attroupements, réunions, et mouvements de masses sont interdits, indique aussi le communiqué publié à ce sujet par le Secrétaire Permanent

Par DMK

Le Secrétariat permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, dit suivre avec une très grande attention l’expansion de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) depuis l’apparition des premiers cas de cette terrible maladie en Chine en décembre 2019.

Pandémie qui touche actuellement plus de 159 pays à travers avec plus de 220.000 cas dont plus de 9000 décès, indique le communiqué daté du 19 mars 2020 publié à ce sujet par le Secrétaire Permanent du PPRD, l’Honorable Emmanuel Ramazani Shadary qui rappelle aussi que près de 30 pays africains dont la République Démocratique du Congo (avec déjà 14 cas) sont également touchés par la maladie. Dans son communiqué officiel N° PPRD/SP/ERS/MKL/002/2020, le Parti de Joseph Kabila Kabange reconnaît qu’il s’agit d’une » crise majeure de santé publique avec des conséquences socio-économiques importantes « .

Face à cette situation, le PPRD réaffirme, dans le communiqué, son engagement de contribuer à la lutte contre la pandémie. Et tout en prenant en compte les recommandations faites par le Gouvernement de la République en date du 18 mars 2020, le Secrétaire Permanent Emanuel Ramazani Shadary, agissant sur instruction du Président National du parti, Monsieur Joseph Kabila Kabange, » demande à tous les camarades de différents organes et structures du parti d’observer et de respecter rigoureusement les mesures individuelles et collectives d’hygiène ainsi que toutes les autres dispositions prises par le pouvoir public « .

Face à cette situation, le Secrétariat permanent du PPRD affirme avoir pris, en interne, quelques dispositions. Il s’agit, entre autres, de l’organisation d’un service minimum au Secrétariat Permanent du parti à partir du 19 mars jusqu’au 19 avril prochain.

Selon les dispositions prises par le Secrétaire Permanent Emmanuel Ramazani Shadary, seuls les Secrétaires Nationaux ayant les bureaux au siège du parti ainsi que ceux invités par le Secrétaire Permanent sont autorisés d’accéder au siège du Secrétariat permanent après un contrôle exigé.

Le communiqué officiel du PPRD indique aussi que le cabinet du Secrétaire Permanent et le personnel administratif devront fonctionner dans un format très réduit. Et pendant toute cette période, les attroupements, réunions, mouvements de masses et formations sont strictement interdits au siège du parti.

Ce communiqué qui porte la signature du Secrétaire Permanent Ramazani Shadary précise également que ces dispositions qui doivent être de stricte observance s’appliquent mutatis mutandis aux Secrétaires Exécutifs Provinciaux ainsi qu’aux Secrétariats Exécutifs locaux.

Ramazani Shadary conclut le communiqué en réaffirmant sa solidarité avec toutes les personnes touchées par cette pandémie et leur souhaite une prompte guérison.